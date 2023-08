Sender kvinner som ikke bruker hijab til psykiatrisk behandling

Iran opplevde i fjor høst omfattende demonstrasjoner i kjølvannet av arrestasjonen av en ung kvinne som angivelig ikke dekket håret godt nok. Den 22 år gamle Mahsa Amini døde i politiets varetekt.

De landsomfattende protestene, som varte i flere måneder, utviklet seg raskt til en bred kampanje mot det iranske presteregimet.

Regimet svarte imidlertid med å slå brutalt ned enhver form for motstand. Over 500 demonstranter ble drept, og nesten 20.000 pågrepet skriver NTB.

Samtidig fortsetter mange iranske kvinner å protestere ved å nekte å bruke hijab i offentligheten.

Nå forsøker myndigheten i Iran å håndheve hijabforbudet ved å sende dem til psykologisk behandling, melder France24.

Mens helseorganisasjoner advarer om at landets rettsvesen kaprer psykiatrisk medisin for egne formål, mener andre at dette er et tegn på myndighetenes manglende evne til å håndheve hijablovene.

«Diagnostiert» av dommere

Iranske myndigheter har de siste månedene brukt forskjellige metoder for å straffe kvinner som trosser hijabforbudet. De hevder motstand mot landets stenge kleskode for kvinner skader deres religiøse omdømme og sprer usikkerhet blant befolkningen.

Myndighetene har blant annet stengt butikker der ansatte ikke brukte hodeplagg, og installert kameraer på offentlig steder for å ta kvinner uten hijab. I tillegg har de delt ut bøter, sendt tekstmeldinger til kvinner som kjører bil uten hijab, og presset arbeidsgivere til å gi kvinner sparken dersom de ikke dekker seg til.

En domstol i Teheran-provinsen har dømt en kvinne til å tilbringe en måned med å vaske lik på et likhus etter at hun ble tatt i å kjøre bil uten hijab.

Enkelte kvinner har også blitt nektet sykehusbehandling, skriver France24.

Nå vil iranske myndigheter også sende kvinner som trosser hijabforbudet til psykolog eller psykiatri.

To kvinner går rundt i handelsdistriktet Tajrish uten å bruke det obligatoriske islamske hodeplagget i nordlige Teheran, 29. april 2023. Foto: AP Photo/Vahid Salemi

Afsaneh Bayegan (61), en av Irans første filmstjerner etter den islamske revolusjonen i 1979, ble nylig dømt til to års betinget fengsel, samt ukentlig psykologisk behandling for å ha nektet å bruke hijab.

Også skuespilleren Azadeh Samadi ble nylig «diagnostiert» av iranske dommere med en «antisosial personlighetsforstyrrelse» etter at hun hadde på seg en hatt i stedet for hijab en begravelse. Samadi må også gå i terapi ukentlig på et «psykologisk senter».

I begynnelsen av juli dømte en domstol i Teheran en kvinne til to måneders fengsel og seks måneders psykologisk behandling for «en smittsom psykisk lidelse som fører til seksuell promiskuitet» fordi hun ikke brukte hijab, skriver France24.

–De blir stadig mer svekket

Økningen i antall dommer som tvinger kvinner til psykologisk behandling, har fått flere psykologer og organisasjoner til å reagere.

Fire foreninger for psykisk helse i Iran har fordømt tiltaket og sendt et åpent brev til lederen for landets rettsvesen. Der anklager de myndighetene for å «utnytte psykiatrien» til andre formål.

«Diagnostisering av psykiske lidelser er psykiaternes ansvar, ikke dommernes», skriver de i brevet.

Iranske politikere i parlamentet i Tehran, 6.august, 2023. Foto: AP Photo/Vahid Salemi

Azadeh Kian, Iran-ekspert og professor ved Université Paris Cité, sier til France24 at misbruken av psykiatrisk behandling «først og fremst er et uttrykk for myndighetenes manglende handlekraft».

– Myndighetene har prøvd alt for å hindre kvinner i å bryte hijabloven, men det har ikke fungert, sier han til France24.

– De blir stadig mer svekket og tvinges til å iverksette tiltak som psykologisk behandling.

Kan bli dømt til døden

I slutten av juli ble et lovforslag lagt frem i det iranske parlamentet som foreslår enda strengere straffer for kvinner som nekter å bære hijab.

– Hvis denne loven blir vedtatt, kan kvinner miste sine borgerrettigheter og retten til å jobbe. De vil bli fratatt alt, forklarer Kian videre til France24.

Lovforslaget inkluderer også en ny forbrytelse som har skapt bekymring blant juridiske eksperter. Det innebærer at det blir forbudt «å fremme utilsløring».

– Det vil bety at utilslørte kvinner ved gjentatte lovbrudd kan bli anklaget for å «spre ideer mot hijab» - og i så fall kan de til og med bli dømt til døden, advarer Kian.