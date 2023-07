Iran og Russland har siden eskaleringen av Ukraina-krigen i fjor knyttet stadig tettere bånd, og Iran har levert droner til Russland som er blitt brukt i krigen mot Ukraina.

Nå er dette vennskapet imidlertid blitt utfordret etter at Russland offentliggjorde sin støtte til en diplomatisk løsning på den territorielle konflikten mellom Iran og De forente arabiske emirater over tre øyer i Persiabukten.

Uenigheter om strategiske øyer

Etter et ministermøte i Moskva mandag offentliggjorde Russland og Golfrådet (GCC) en felles uttalelse der de oppfordret til en diplomatisk løsning på konflikten mellom Iran og De forente arabiske emirater over de tre øyene Greter Tunb, Lesser Tunb og Abu Musa i Persiabukten.

Golfrådet er en regional samarbeidsorganisasjon som inkluderer De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain og Oman.

Talsmann for Irans utenriksdepartement, Nasser Kanaani, avviste imidlertid tirsdag innholdet i uttalelsen, skriver Al Jazeera.

– Disse øyene tilhører Iran for alltid, og slike uttalelser er i strid med det vennskapelige forholdet mellom Iran og nabolandene, sier Kanaani, med henvisning til avspenningen mellom Iran og nabolandene De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia.

Utenriksministrene i Kuwait, Qatar, Oman, Russland, Saudi-Arabia og Bahrain poserer for gruppebilde under møtet mellom Russland og Golfrådet i Moskva mandag 10.juli. Foto: Geodakyan/TASS/Sipa USA

De omstridte øyene er har en strategisk viktig posisjon i Hormuzstredet, som er en viktig sjøvei for omtrent en femtedel av verdens oljeforsyning. Til tross for at øyene har blitt styrt av Iran siden 1971, gjør De forente arabiske emirater krav på dem som en del av deres territorium, med støtte fra de andre golf-statene.

På grunn av Russlands støtte til uttalelsen til Golf-rådet, ble den russiske ambassadøren kalt inn på teppet i Teheran onsdag denne uken.

Vestlige sanksjoner og stadig færre handelspartnere har ført til et tettere politisk og økonomisk bånd mellom Moskva og Teheran. De to landene samarbeider også militært i konflikten i Syria, skriver CNBC.

CNBC skriver videre at iranske tjenestemenn har oppfordret Russland til å korrigere sin holdning i territorialstriden.

(Saken fortsetter under bildet).

Kinas president Xi Jinping (t.h.) hylles for å ha meklet fram en avtale om normalisering mellom Iran og Saudi-Arabia. I midten av februar tok han imot Irans president Ebrahim Raisi i Beijing. Foto: Xinhua / AP / NTB Foto: NTB

Lignede uttalelser fra Kina

Moskva er ikke Irans eneste viktige partner som har blandet seg inn i striden om de tre øyene i Gulfen. I desember ble også ambassadøren til Kina, innkalt til Teheran etter at Beijing hadde støttet en lignende uttalelse fra Golfrådet.

Det virker likevel som at relasjonene mellom Kina og Iran forbedret seg i etterkant av dette.

I Februar var Xi Jinping vertskap for Irans president Ebrahim Raisi i Beijing, der de to undertegnet en rekke avtaler og støttet en forbedring av de bilaterale relasjonene. I mars meglet Kina frem en avtale mellom Iran og Saudi-Arabia, som førte til at de diplomatiske forbindelsene ble gjenopprettet etter sju år.