USA har oppdaget en godt skjult kinesisk skadevare på egen militær infrastruktur

Amerikanske myndigheter har oppdaget en kinesisk skadelig programvare skjult i infrastruktur som forsyner strøm, vann og kommunikasjon til militærbaser i USA.

Det melder The New York Times (NYT).

Amerikansk etterretning frykter at skadevaren gjør det mulig for Kina å forstyrre eller forsinke amerikanske militære operasjoner, for eksempel i forbindelse med et kinesisk angrep på Taiwan.

Biden-administrasjonen er nå på jakt etter datakoden som de tror Kina har gjemt dypt inne i nettverk som kontrollerer strømnettet, vannforsyninger og kommunikasjonssystemer til militærbaser i USA.

Konsekvensene av skadevaren kan imidlertid bli langt mer omfattende fordi den samme infrastrukturen også forsyner sivilsamfunnet.

«En tikkende bombe»

De første offentlige meldingene om skadevaren kom i slutten av mai da Microsoft sa de hadde oppdaget en mystisk datakode i telekommunikasjonssystemer på Guam, en øy i Stillehavet med en stor amerikansk flybase.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kilder fra amerikanske myndigheter sier imidlertid til NYT at de har arbeidet med å finne og fjerne koden i enda lengre tid. De hevder også at skadevaren kommer fra kinesiske aktører, uten å si noe om akkurat hvorfor de mener det.

Kildene sier videre at den kinesiske skadevaren er utbredt i både USA og ved amerikanske installasjoner i utlandet, men de understreker at myndighetene ikke kjenner det fulle omfanget av kodens tilstedeværelse over hele verden.

Delvis fordi den er så godt skjult.

En tjenestemann fra den amerikanske kongressen beskriver derfor den skadelige programvaren som en «en tikkende bombe», blant annet på grunn av dens potensiale for omfattende skade på sivilsamfunnet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Jake Sullivan, sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus, på en pressekonferanse i Washington D.C. Foto: AP Photo/Andrew Harnik, File

Uklar hensikt

Det har vært mange hemmelige møter i Det hvite hus mellom de mange amerikanske sikkerhets- og etterretningsorganisasjonene om omfanget av problemet og hvordan myndighetene skal reagere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Både kinesiske og amerikanske myndigheter spionerer på hverandre gjennom ulike former for cyberangrep.

Den kinesiske skadevaren, derimot, reiser spørsmål om hva som egentlig er Kinas intensjon.

NYT skriver at det pågår en debatt innad i administrasjonen om hvorvidt målet med skadevaren først og fremst er å forstyrre militæret eller om den er rettet mot sivile generelt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Et kampfly står klart under en militærøvelse på den amerikanske flybasen på Guam i Stillehavet. Foto: AP Photo/Koji Ueda, File

En teori er dersom Kina skulle gå til angrep på Taiwan, kan skadevaren forsinke amerikanske utplasseringer eller forsyningslinjer med noen dager eller uker, og med det gi Kina en mulighet til å ta kontroll over øya med makt.

En annen teori er at skadevaren er ment som en avledningsmanøver. Et angrep mot amerikansk infrastruktur kan avlede oppmerksomheten bort fra utenlandsk konflikt og mot det amerikanske fastlandet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Virkelig urovekkende»



Rob Joyce, direktør for cybersikkerhet i det amerikanske «National Security Agency», sa tidligere i sommer at Kinas nylige hacking av den amerikanske ambassadøren i Beijing, og handelsminister Gina Raimondo, var tradisjonell spionasje.

Spionballongen som ble skutt ned tidligere i år, fikk også offentlig oppmerksomhet, men skapte mindre bekymring innad i etterretningstjenesten da dette er virksomhet som Washington og Beijing har drevet mot hverandre i flere tiår.

Cyberangrepene mot militærbasen i Guam, derimot, var «virkelig urovekkende», sa Joyce.