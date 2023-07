Kina og Frankrike åpner for nytt teknologisamarbeid

Ifølge He Lifeng er Kina åpen for mer samarbeid med Frankrike både når det gjelder finans, vitenskap og teknologisk utvikling.

Samtidig gir han uttrykk for håp om at Frankrike vil bidra til en bedre tone og et vennligere samarbeid mellom Kina og EU.

En fransk delegasjon ledet av Lemaire er lørdag i Beijing for å delta på et fransk-kinesisk dialogforum om økonomi og finans.

Lemaire tok til orde for flere store kinesiske investeringer i Frankrike. Han sa også at Frankrike er villig til å vurdere et nytt samarbeid med Kina når det gjelder ny teknologi, men han understreket at det ikke må true landenes suverenitet.