USA gir militærhjelp for milliarder til Taiwan

Pakken har en verdi tilsvarende drøyt 3,5 milliarder norske kroner og ble kunngjort av Det hvite hus fredag.

De folkevalgte i USA har lagt press på forsvarsdepartementet og Det hvite hus for å få til en raskere våpensending til Taiwan. Målet er å svare Kina og å hindre at landet vurderer et militært angrep.

To tjenestepersoner som ikke vil navngis, opplyser til nyhetsbyrået AP at det blant annet dreier seg om etterretning og overvåking, bærbare luftvernsystemer, skytevåpen og missiler.