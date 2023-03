Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin kommer med stadig nye, oppsiktsvekkende uttalelser. Om han virkelig mener det han sier, er vanskelig å verifisere, men han går ikke av veien for å fremheve seg selv og Wagner-gruppen.

I de intense kampene om Bakhmut har han gjentatte ganger skrytt av leiesoldatenes rolle og effektive krigføring, til tross for massive tap.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

Prigozjin har samtidig kritisert det russiske forsvarsdepartementet for manglende støtte. Han har bedt forgjeves om mer våpen og ammunisjon. Og han har åpent sagt at han vil utfordre Vladimir Putin som president.

«Alt vil bli bra. Ammunisjon vil ikke lenger være nødvendig»

Nå tar han retorikken et skritt videre og røper sine politiske ambisjoner når krigen en gang er over. Forutsetningen er at Russland vinner krigen, noe mange anser som usannsynlig.

– Jeg har politiske ambisjoner for neste år. Jeg har bestemt meg for å stille som president i 2024, skriver Newsweek.

Uttalelsen kom under en kunngjøring for noen dager siden. Prigozjin var kledd i kamputstyr da han så inn i kameraet og kunngjorde sitt kandidatur. Han gjorde det klart at når Zelenskyj og hans forgjenger, Petro Porosjenko, er nedkjempet, «så vil alt bli bra» og «ammunisjon vil ikke lenger være nødvendig».

Kan koste Prigozjin dyrt

Soldater poserer utenfor Wagner Gruppens hovedkvarter i St. Petersburg 4. november 2022. Foto: Igor Russak / Reuters

Den ukrainske innenriksrådgiveren Anton Gerasjtsjenko la senere ut en tweet fra videoklippet på Prigozjin Telegram-kanal.

– Uttalelsen er ment å avlede oppmerksomheten fra hans politiske ambisjoner i Russland, der han drømmer om å komme til makten og muligens være Putins etterfølger, skriver Gerasjtsjenko.

Prigozjin er havnet på kant med de russiske militærsjefene, inkludert forsvarsminister Sergej Sjojgu og sjefen for generalstaben, Valerij Gerasimov. Det kan koste ham dyrt.

– Vi vil overvinne dette sammen

Prigozjin hevder Kreml bevisst holder tilbake forsyninger for å svekke Wagner-gruppen.

Likevel er han sikker på seier for sine styrker, og at det bare er et tidsspørsmål før Bakhmut faller. Prigozjin viser til at Wagner har etablert rekrutteringssentre i 42 russiske byer, og ser ikke ut til å bry seg om at titusener har stupt på slagmarken.

– Det kommer nye krigere dit som vil gå side om side med oss for å forsvare deres land og deres familie. For å skape vår felles fremtid og beskytte minnet om fortiden. Til tross for den kolossale motstanden fra Ukrainas væpnede styrker, vil vi gå fremover. Vi vil overvinne dette sammen, sier Prigozjin.

Video: Her blir Wagner-soldater beskutt av ukrainsk artilleri

– Bruker Bakhmut-«kjøttkvernen» for å eliminere ham

I en politisk analyse på CNN skriver Tim Lister at Moskva kan ha brukt kampene om Bakhmut for å knuse Jevgenij Prigozjin og Wagner-gruppens innflytelse.

– Mange analytikere mener mistankene hans er velbegrunnede, at Russlands militære etablissement bruker Bakhmut-«kjøttkvernen» for å svekke ham eller eliminere ham som en politisk kraft helt, skriver Lister.

Han viser til at Prigozjin brukte mye penger på å rekruttere så mange som 40.000 innsatte i russiske fengsler for å kaste disse inn i krigen, men at han etter måneder med knallharde kamper og svimlende tap sliter med å fylle opp Wagners rekker, samtidig som han anklager Russlands forsvarsdepartement for å prøve å knuse Wagner.

Prigozhin said he wants to run for president of Ukraine in 2024 This statement is intended to divert attention from his political ambitions in Russia, where he dreams of coming to power and possibly being Putin's successors pic.twitter.com/sSGEXUUcDO — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 11, 2023

Kald skulder fra Kreml



Ifølge Institute for the study of war har det russiske forsvarsdepartementet i økende grad begrenset Prigozjin evne til å rekruttere straffedømte og sikre ammunisjon. På den måten har ledelsen i Kreml satt Prigozhin i skyggen og redusert hans ambisjoner om større politisk innflytelse. Akkurat da Prigozjin som mest trengte støtte fra russiske styrker, og stabil tilgang på ammunisjon, ser ingen av delene ut til å være tilgjengelig, skriver CNN.

Video: Dette er restene av Bakhmut – hovedsete for krigens blodigste slag