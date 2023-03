«Wagner-offensiven vil ikke være tilstrekkelig til å erobre Bakhmut. Det er derfor sannsynlig at Wagners offensiv i økende grad nærmer seg kulminasjon», skriver Institute for the study of war (ISW) i sin siste oppdatering.

Kampene om gruvebyen i Donetsk har pågått i om lag åtte måneder. Russiske styrker har sammen med Wagner-gruppen febrilsk forsøkt å bryte gjennom ukrainernes forsvarsverket, men uten å lykkes.

Nå jakter Putin og Prigozjin sine krigere å få en svært etterlengtet seier.

Men Ukraina nekter å bøye av. Tvert imot har de sendt nye forsterkninger til Bakhmut. Ikke fordi byen isolert sett er strategisk viktig, men fordi de ved å holde byen påfører russiske styrker og Wagner-gruppen så store tap at det på sikt kan tjene Ukrainas militære mål om slå tilbake i en lenge varslet offensiv.

Da har de også mottatt vestlige våpen som kan bidra til å endre krigens gang.

Bitter Prigozhin utfordrer Kreml



«Nylige Wagner-gevinster nord for Bakhmut tyder på at tap av arbeidskraft, artilleri og utstyr som sannsynligvis vil begrense Wagners evne til å fullføre en tett omringing av Bakhmut eller få betydelig territorium i kamper om urbane områder,» heter det i vurderingen fra ISW, skriver Kyiv Independent.

Prigozjin har en rekke ganger stått frem i media og proklamert at hans styrker er på offensiven, og at de er i ferd med å omringe den utbombede byen. Bare den siste uken har han uttalt at det bare er et tidsspørsmål før Bakhmut faller, og at Wagner Gruppens soldater står i første rekke.

Dette tilbakevises nå av ISW. Ifølge deres etterretning fra frontlinjen i Donetsk er Prigozjins krigere i ferd med å miste momentum, og at leiesoldatene kampevne er på bristepunktet etter enorme tap.

– Russland lider av ekstremt høye tapsrater

Ifølge britisk etterretning har mellom 20.000 og 30.000 regulære russiske styrker og Wagner-krigere blitt drept eller såret i Bakhmut siden mai i fjor. «Et stort tap av menneskeliv for en total territoriell fremrykning på bare om lag 25 kilometer».

– Russland lider av ekstremt høye tapsrater. Foruten menneskelige tap, har Russland lidd store tunge tap av pansrede kjøretøy, sa militærrådgiver Ian Stubbs under sin tale i Wien 15. mars, skriver britiske myndigheter på sin hjemmeside.

Storbritannia har anslått at mer enn 800 russisk personell, hvor av de aller fleste er Wagner-soldater, er drept eller såret for hver kilometer de har rykket frem i det som omtales som «kjøttkvernen i Øst-Ukraina».

– Antall angrep i og rundt Bakhmut har gått betydelig ned

Institute for the study of war mener Wagner-gruppen nå står ved et veiskille.

«Gruppens offensiv i Bakhmut ser ut til å nærme seg kulminasjon. Antall angrep i og rundt Bakhmut har gått betydelig ned, spesielt de siste dagene», skriver ISW, som viser til Prigozjins egne utsagn om frustrasjon over mangel på ammunisjon.

Det er blitt antydet at russernes strategi kan være å la Wagner-gruppen i stikken og redusere dens betydelse da Prigozjin ansees som en rival og maktfaktor som utfordrer etablissementet i Kreml.

Ikke minst etter at Prigozjin signaliserte ambisjoner om bli president i Russland, samt en rekke kritiske uttalelser om forsvarsledelsens påståtte inkompetanse.

USA: – Det har ikke vært særlig vellykket

USAs forsvarsminister Lloyd Austin forklarte onsdag hva han mener om den strategiske verdien av å forsvare Bakhmut. Austin hyllet soldatenes tapperhet og utholdenhet, og understreket at USA vil støtte Ukraina uavhengig av hvilken beslutning landet tar om forsvaret av byen.

– Russerne har forsøkt å innta Bakhmut i syv måneder, og det har ikke vært særlig vellykket. Det er president Zelenskyj som bestemmer hva som er viktig og hva som må omplasseres. Om ukrainske styrker blir værende eller ikke, og hvor lenge de blir der, er president Zelenskyj sin avgjørelse og ingen andres, sa Pentagon-sjefen.

Austin la til at han håper USA kan gi Ukraina en mulighet til å endre dynamikken på slagmarken, skriver Ukrainska Pravda.USA har pumpet mange titals milliarder inn i forsvaret av Ukraina mot den russiske aggresjonen.

– Soldater fra 93. brigade står imot fiendens voldsomme press

Ifølge sjef for bakkestyrkene til de væpnede styrkene i Ukraina, generaloberst Oleksandr Syrskyi, prøver russere og leiesoldater fortsatt å omringe Bakhmut og avansere.

– Fienden fortsetter å gjøre mislykkede forsøk på å omringe byen og bevege seg fremover. Der står soldater fra 93. brigade, sammen med andre forsvarere, imot fiendens voldsomme press, skriver Syrskyi på Telegram, ifølge Ukrinform.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og hans nærmeste militære rådgivere har besluttet å fortsette den blodige kampen. I en videotale sa Zelenskyj at «framtiden blir avgjort» i kampene øst i Ukraina, blant annet ved Bakhmut.

– Det er veldig vanskelig i øst, veldig smertefullt. Vi må ødelegge fiendens militære slagkraft. Og vi kommer til å ødelegge den, sa presidenten.

Skjøt ned russisk kampfly av typen Su-25

Ukrainske styrker skal blant annet ha skutt ned et russisk kampfly av typen Su-25-fly over Bakhmut onsdag.

Ved Kupyansk og Lyman skal soldater fra den 92 mekaniserte brigade ha ødelagt russiske radarsystemer, MLRS og flere kommandoposter.

– Slike avgjørende handlinger fra vår hær utmatter og demoraliserer fienden i stor grad og bringer vår seier nærmere, understreker generalobersten.

Også på ukrainsk side er tapene store, men de nekter å gi opp forsvaret av byen.