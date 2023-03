Det amerikanske militæret opplyser at det ene russiske jagerflyet kom borti propellen på dronen. Amerikanerne sier den fikk så store skader at de ble nødt til å styrte det førerløse flyet i Svartehavet. Hendelsen skjedde tirsdag.

Russerne har nektet alt ansvar for hendelsen, mens USA har anklaget dem for å ha opptrådt uansvarlig. Den amerikanske dronen ble avskåret fordi den nærmet seg russisk luftrom over Krim-halvøya, hevder det russiske forsvarsdepartementet.

Se videoen under

Videoen som det amerikanske forsvaret har offentliggjort, er tatt med et av kameraene på dronen.

Diskuterte hendelsen

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu diskuterte hendelsen i en telefonsamtale med sin amerikanske kollega Lloyd Austin onsdag.

Ifølge Moskva var det USA som ba om telefonmøtet. Amerikanerne anklaget tirsdag Russland for å ha fått dronen til å styrte med vilje, noe Russland avviser.

Se video: Ukraina med fulltreffer

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet sa Sjojgu til Austin onsdag at «økt etterretningsaktivitet mot Russlands interesser» og at amerikanerne ikke har overholdt begrensninger på luftrommet som Russland har innført, førte til hendelsen.

Russisk advarsel

Austin bekreftet etterpå at han har snakket med Sjojgu, men ville ikke gi noen detaljer om hva som ble sagt. Men han sier i en uttalelse at USA vil fortsette å fly og operere «alle steder innenfor folkeretten».

– Russland må operere sine militærfly på en trygg og profesjonell måte, sier Austin.

Det russiske forsvarsdepartementet advarer videre om at Russland vil reagere «proporsjonalt» på framtidige «provokasjoner» fra amerikansk hold.

– Det at strategiske, ubemannede amerikanske fly flyr utenfor Krims kyst, er i seg selv provoserende, noe som skaper forholdene for en opptrapping av situasjonen i svartehavsområdet, lyder advarselen.