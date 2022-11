Tale Jordbakke og Siri Hytten slutter i sine roller som statssekretærer for statsminister Jonas Gahr Støre, melder Vårt Land.

De to slutter i jobben i fredag og vil bli erstattet, skriver avisen.

Både Jordbakke og Hytten har jobbet med kommunikasjon hos statsministeren.

Tett på Støre

Dagens Næringsliv skriver at Jordbakke selv skal ha bedt om å fratre fra stillingen tidligere i år. Jordbakke begynte som rådgiver for Jonas Gahr Støre på Stortinget i februar 2020 før hun ble med over til SMK etter regjeringsskiftet. Hun har tidligere jobbet på partikontoret og i NHO. Hytten kom fra Aps partiapparat.

De har begge vært blant statsminister Støres absolutt nærmeste medarbeidere både gjennom valgkampen og i regjering, skriver VG.

Inn som erstatter i statsministerens apparat kommer Kristoffer Thoner (35) fra konsulentselskapet McKinsey, skriver DN. Thoner selv har ikke besvart avisens henvendelse.

Jobbet i TV 2

Thoner var i flere år politisk reporter i TV 2. I 2016 sluttet han for å begynne i konsulentselskapet McKinsey. I 2019 ble han samtidig hyret inn av Arbeiderpartiet for å jobbe i en prosjektstilling i forbindelse med kommunevalget og var tett på partileder Støre.

Etter kun ett år, gikk Thoner tilbake til konsulentselskapet der han i dag er juniorpartner.