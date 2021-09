(ABC Nyheter vil i dagene frem mot valget publiere intervjuer med lederne for partiene på stortinget. Du kan lese alle intervjuene her).

Mandag 13. september er det stortingsvalg, og Kristelig Folkeparti (KrF) er et av partiene som kjemper en kamp mot sperregrensen. På TV 2s partibarometer 1. september ligger KrF så vidt over med en oppslutning på 4,1 prosent.

Valgkampen er en kamp i motbakke, og mot klokka, for et parti som ifølge en større spørreundersøkelse gjennomført av Universitetet i Bergens medborgerpanel og publisert i august, sammen med Fremskrittspartiet, er mest mislikt av alle på stortinget. Begge partiene er mislikt av over 65 prosent av velgerne.

– Vel, med 35 prosent som liker oss så har vi i hvert fall et potensial til å vokse på meningsmålingene. Jeg tror vi må bli enda flinkere til å vise velgerne at KrF har en god politikk for dem, enten det er barnefamilien som sliter med å få tidsklemma til å gå opp, det er eldre som er bekymret for alderdommen sin, eller det er alle de som ønsker Norge skal bidra mer til løsninger for klimakrisen og fattigdomskrisen i verden, sier partileder Kjell Ingolf Ropstad (36) til ABC Nyheter.

Gøy med valgkamp, bekymret for resultatet

– Hvordan går valgkampen, synes du?

– Det er veldig gøy å få reise rundt i landet igjen, og jeg opplever at mange tar kontakt og er enig med KrF om at vi må beholde kontantstøtten og fjerne den rigide tredelingen av foreldrepermisjonen. Det motiverer veldig nå i innspurten av valgkampen, sier KrF-lederen.

Senterpartiet har mer til felles med dagens regjering enn med Rødt og SV. Derfor skulle jeg ønske at Trygve Slagsvold Vedum heller orienterte seg mot oss.

KrF ønsker å fortsette i regjering sammen med Høyre og Venstre, men meningsmålingene forteller unisont at at Ropstad mest sannsynlig er inne i sine siste dager som barne- og familieminister.

– Nå jobber vi beinhardt for å vise velgerne hva vi ønsker å få til fremover og hvorfor de bør gi stemmen sin til oss.

På spørsmål om han med enkle ord kort kan sammenfatte hva KrF går til valg på svarer Ropstad «mer valgfrihet for familiene, en bedre eldreomsorg og en mer rettferdig verden».

– Hva mener du realistisk sett kan bli det verste utfallet av valget?

– Jeg er veldig bekymret for et regjeringsskifte der den ytre venstresiden i politikken får stor innflytelse på politikken. Jeg mener Senterpartiet har mer til felles med dagens regjering enn med Rødt og SV, som de kan bli avhengig av. Derfor skulle jeg ønske at Trygve Slagsvold Vedum heller orienterte seg mot sentrum og dagens regjering enn mot venstresiden, sier Ropstad.

Klimakrise og småbarnsfamilier

Klimaendringene var allerede før valgkampen spådd å bli et av de viktigste temaene i stortingsvalget 2021. I sommer helte FNs klimapanel (IPCC) bensin på «klimabålet» da de i en rapport tegnet et dystrere bilde av fremtiden en de noen gang har gjort tidligere. I rapporten konkluderer FNs klimapanel med at det er stor risiko for at målet om å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader celsius ryker.

– Kampen mot klimaendringer er en av de største utfordringene verden står overfor, og de må vi løse i fellesskap med andre land. Endringene i klimaet er kritiske for oss alle, men for verdens fattigste er det katastrofalt. Vi har fått på plass et klimainvesteringsfond som skal investere i fornybar energi i utviklingsland, og som ifølge miljøstiftelsen Zero er et av de viktigste klimabidragene Norge kan bidra med, sier KrF-lederen.

Men Ropstad vil også snakke om småbarnsfamiliene her til lands. Han er jo KrF-leder. Hvis KrF får fortsette i regjering sier han partiet vil gi barnefamiliene mer tillit til å forme sin egen hverdag.

Kjell Ingolf Ropstad var 20 år da han under spørretimen 29. mars 2006 ble tidenes yngste møtende KrF-representant på Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Småbarnsfasen kan være en hektisk tid, og derfor er det avgjørende med skreddersydde løsninger som er tilpasset hver enkelt familie. Færre A4-løsninger – mer valgfrihet. Derfor vil vi skrote den rigide tredelingen av fødselspermisjonen, beholde kontantstøtten, øke barnetrygden og gi foreldre med små barn en ekstra ferieuke, ramser han opp.

– Vi har noen faste spørsmål også ... Hva er det verste du har måttet gjøre som politiker?

– Uten tvil å danse på TV.

– Hva er den største politiske tabben i Norge i 2021?

– Godt spørsmål. For å være ærlig er jeg ikke så opptatt av folks tabber.

– Hva er de viktigste sakene i valgkampen?

– Jeg mener det er utrolig trist at Arbeiderpartiet går til valg på en rekke usosiale kutt for barnefamilier. De vil fjerne kontantstøtten, noe som vil føre til 3000 flere fattige barn. De vil kutte i penger til gravide som ikke har jobb. De vil la barnetrygden støve ned. De vil skrote fritidskortet som gir barn og unge 2000 kr til å bruke på fritidsaktiviteter. Dette viser hvorfor det er viktig at dagens regjering får fortsette.

– Så skulle jeg gjerne sett at eldreomsorg og kampen for verdens fattigste fikk enda mer oppmerksomhet enn det gjør.

– Hvilken er din personlige hjertesak?

– Jeg brenner for at alle barn skal få den beste oppveksten som er mulig. Det er den beste innvesteringen vi som samfunn kan gjøre.

– Når var du ordentlig lei deg sist?

– Det å delta på 10-årsmarkeringen for 22. juli gjorde et enormt inntrykk.

– Når var du ordentlig glad sist?

– Valgkampen er utrolig hektisk med lange dager og mange dager borte fra familien, så for å være ærlig var jeg skikkelig glad her en dag jeg fikk gå hjem litt tidligere og kunne tilbringe litt kvalitetstid med gjengen hjemme.

– Har regjeringen gjort en god eller dårlig jobb med pandemihåndteringen?

– Jeg mener regjeringen har gjort en god jobb. Norge har i hovedsak klart og holdt smitten nede og fått vaksinert befolkningen. Vi har også klart å få folk tilbake i jobb, og det arbeider vi fortsatt med.

– Hvem blir valgets store taper?

– Det er opp til velgerne å avgjøre. Min oppfordring er at alle må bruke stemmeretten sin. Det er mye som står på spill i dette valget og folk må ikke la sjansen til å påvirke gå i fra seg.

– Du skal få et dilemma: Kjøttkaker med Trygve på kroa, eller sushi med Erna på Geilo?

– Jeg tror begge deler hadde vært hyggelig, men jeg er veldig glad i både fjellet, sushi og Erna, så det måtte blitt det, svarer Kjell Ingolf Ropstad.