(ABC Nyheter vil i dagene frem mot valget publisere intervjuer med lederne for partiene på stortinget. Du kan lese alle intervjuene her).

Aldri før har Rødt ligget så godt an foran et stortingsvalg. Ifølge TV 2s partibarometer 1. september ligger partiet an til å få en oppslutning på 4,9 prosent, og partileder Bjørnar Moxnes er klar på hvorfor.

– Folk er lei etter åtte år med borgerlig regjering, og vi trenger heller ingen rødgrønn reprise. Folk ønsker en reell forandring, og Rødt er det partiet som står lengst vekk fra høyre. Forskjellene har økt i 30 år, også under Arbeiderpartiet. Nok prat, folk ønsker handling, og derfor ser folk til Rødt.

Klar beskjed til velgerne

– Jubler dere allerede, eller går dere stille i dørene enn så lenge?

– Vi jubler overhodet ikke. Alle som sier de stemmer på Rødt, må stemme på Rødt, om vi skal ta sperregrensen, sier Moxnes.

At Rødts hjertesak er å få ned forskjellene i samfunnet er ingen hemmelighet, men Moxnes mener likevel at det er én sak som er sidestilt.

Hva er den aller viktigste saken i valgkampen?

Dæværende leder i Rød Ungdom Bjørnar Moxnes, fotografert i 2004 foran buret som RU-aksjonister satte over stortingsløven i Oslo fredag, som et symbol på det de mener er en krenkelse av ytringsfriheten og demokratiet. Foto: Erlend Aas / NTB

– Det er to, få ned forskjellene og utslippene, og de går hånd i hånd. Vi får ikke folk med oss på tøffe utslippskutt hvis det er en urettferdig politikk som rammer de som har minst.

Klimaendringene er et av de mest sentrale temaene under årets valgkamp, og rapporten fra FNs klimapanel satte i sommer fyr på en allerede brennhet debatt. Samtlige er enige om hvilken vei Norge må gå og utslippene må ned, men partiene velger vidt forskjellige stier. For Moxnes er det avgjørende at folket settes først.

– Hva er din personlige hjertesak?

– Det er nok rettferdighet, ikke minst for dem som er ufør og som trenger fellesskapet mest.

Hvor går grensen?

Du liker jo å ta til ordet og stille spørsmål ved valg regjeringen tar. Trives du egentlig godt i opposisjon?

– Nei, det er mye viktigere å få til ting og få forandring. Vi gjør alt vi kan for at det skal skje.

Men hvor langt er partilederen villig til å strekke seg for å sitte i regjering.

– Her er et dilemma: Være støtteparti for en høyreregjering eller kun benytte deg av private tjenester resten av livet?

– Det er to sider av samme sak. Det er pest eller kolera.

– Et dilemma til: Kjøttkaker på kroa med Trygve, eller sushi med Erna på Geilo?

– Lett. Kjøttkaker på kroa med Trygve - dette er virkelig ikke pest eller kolera.

(Saken fortsetter under bildet)

Rødt-leder Bjørnar Moxnes unde muntlig spørretime på Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– SV vil sitte i regjering, vi vil være selvstendig

Moxnes løfter frem 30 år med økte forskjeller som en av hovedårsaken til at folk tilsynelatende flokker til Rødt.

– Du og Audun Lysbakken er jo ganske enige, i så fall oppfattes SV og Rødt som ganske enige. Såpass enig at enkelte lurer på hva som skiller Rødt fra SV, men hvor er dere fundamentalt forskjellige?

– SV vil sitte i regjering, mens vi ønsker å være et selvstendig parti i Stortinget som samarbeider med en ny regjering. I tillegg har Norge i løpet av de siste 20 årene vært med på flere kriger i regi av USA og NATO, hvor samtlige har vært feilslått og katastrofale. Rødt har vært i mot alle disse krigene fra start til slutt. SV har sittet i en regjering som har finansiert dette.

– De borgerlige taper som et samlet lag

Moxnes, Lysbakken og resten av partilederne har så langt møtt til to direktesendte partilederdebatter på TV2. I etterkant av debattene er media og folket ute med terningen.

– Rødt-lederen skiller seg i hvert fall ut, sa politisk kommentator for TV 2 Aslak Eriksrud i etterkant av onsdagens debatt. TV 2 og folket trillet terningkast to.

– Hva synes du om terningkast etter partilederdebattene?

– Det er jo litt underholdene og 100 prosent useriøst. Det viser hva kommentatorene tenker den kvelden, men jeg tror det påvirker velgerne i liten grad. Det man sier i debatten er viktigere.

Store deler av landet tar tilsynelatende godværet med oss videre i valgkampen, men partilederen spår at det blir lite tid i sola fremover.

– Når var du oppriktig glad sist og hvorfor?

– Sist gang jeg bada. Da var jeg på Nordstrand Bad med datteren min, og jeg tror nok det var årets siste bad. Jeg håper det blir tid til flere, men jeg tror nok ikke det.

– Når var du ordentlig lei deg sist da?

– Det er heldigvis en god stund siden.

Partilederen har tro på at smilet vedvarer også etter valgdagen 13. september.

– Til sist, hvem blir valgets store taper?

– Det blir borgerlig side, og de taper som et samlet lag. Det blir en historisk sterk venstreside.