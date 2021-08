Bergens Tidende skriver at UiBs medborgerpanel viser at partiets posisjon blant norske velgere har sunket drastisk de siste åtte årene. I 2013 svarte 30,3 prosent av alle som hadde stemt at de likte KrF. I juni var det bare 14,99 som svarte det samme.

Dermed har KrF passert SV, Senterpartiet og Rødt og havnet nederst på listen over likte partier. Over 10.000 personer er spurt i undersøkelsen om hvilke partiet de liker og misliker.

KrF er også det partiet som er mest mislikt, sammen med Fremskrittspartiet. Begge partiene er mislikt av over 65 prosent av velgerne.