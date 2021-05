Slik formulerer Norges Olje- og energiminister Tina Bru (H) seg i sosiale medier.

Kommentaren ble postet på Facebook sent lørdag kveld. Bru mener kritikken mot miljøbyråden i Oslo har gått for langt og karakteriserer angrepene som hets.

– Hvordan Lan Marie engang orker å holde ut kan man virkelig lure på. Jeg hadde vært ferdig for lenge siden om jeg skulle levd med dette. Jeg kjenner ikke Lan Marie, men hun er åpenbart en sterkere person enn meg. Og ære være henne for det, skriver Høyre-profilen.

Kontroversiell MDG-politikk



Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) har flere ganger hisset på seg meningsmotstandere. Hun har måttet tåle mye kritikk for saker som av mange oppfattes som kontroversielt.

MDG har satt sitt tydelig miljøstempel på hovedstaden, noe som blant annet har resultert i at tusenvis av parkeringsplasser er fjernet. I stedet er det ryddet plass til sykkelstier og elbiler.

For to år siden ble det avdekket 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven i etatene under Bergs byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune. Lans håndtering av denne saken ble betegnet som en skandale, og det ble reist spørsmål om mistillit til MDG-byråden.

Milliardoverskridelse



Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: NTB scanpix

Nylig ga Lan Marie Berg uttrykk for støtte til palestinerne i forbindelse med den blodige krigen mellom Hamas og Israel. Det resulterte i et skred av sinte personangrep.

Nå har en ny sak skapt politisk rabalder. Oslos nye reservevannløsning vil koste 17,7 milliarder kroner, noe som er 5,2 milliarder mer enn tidligere anslått. Milliardsmellen kom fram i kommunens reviderte budsjett, som ble lagt fram denne uka.

Miljøbyråd Lan Marie Berg kritiseres for at hun ikke har holdt bystyret fortløpende orientert om de gigantiske budsjettoverskridelsene, og både Høyre og Venstre ønsker å kalle Lan Marie Berg inn til høring. Det er også blitt tatt til orde for at Lan Marie Berg bør vurdere sin stilling.

– Dette må bare stoppe

Selv har MDG-byråden avfeid den sterke kritikken og forsvart sitt valg om ikke å informere lokalpolitikerne i Oslo.

– Jeg har ønsket å informere bystyret korrekt og mente det var riktig å få en tredjepartsvurdering av en så stor kostnadsøkning i prosjektet. Vi har det sånn i investeringsregimet i Oslo kommune at vi får kvalitetssikring av eksterne parter. Det var riktig også når det viste seg å være mye dyrere, sa Berg på en pressekonferanse ifølge Avisa Oslo.

Nå får MDG-profilen uventet støtte fra en av Erna Solbergs statsråder.

– Ingen kan forvente at man skal tåle dette eller holde det ut. Det er ikke en pris man må være villig til å betale for å være en offentlig person. Dette må bare stoppe. Men det kommer ikke til å gjøre det, det er dette som er virkeligheten nå. Jeg har ingen svar. Derfor står jeg bare igjen med et rop i frustrasjon: Hold kjeft!, tordner olje- og energiminister Tina Bru.

«Ikke akseptabelt at en politiker skal bli utsatt for den type hets»

Etter at hun postet innlegget er det kommet flere støtteerklæringer på sosiale medier. Her er tre av kommentarene på Tina Bru sin Facebook-profil:

«Det er virkelig flott at du setter foten ned og gir beskjed. Jeg er enig med noen av de andre her at det burde kommet en offentlig reaksjon fra høyere hold på at dette her hører ikke hjemme i norsk debatt. Det er uverdige kommentarer, på grensen til at det bør være kriminelt.»

«Dette er forferdelig. Hvordan skal vi få unge til å engasjere seg i politikk og samfunnsliv når belastningene blir så store? Jeg kjenner fortsatt på tomheten etter å ha lest alt hatet og frustrasjonen til disse folkene.»

«Det er ikke akseptabelt at en politiker skal bli utsatt for den type hets. Det er greit å være politisk uenig, men når hun blir utsatt for personangrep som er usaklige og rasistiske så er det overhodet ikke akseptabelt. Nettroll burde bli rapportert inn til overvåkningspolitiet.»

– En blanding av rasisme og kvinnehat

I et intervju med NRK sier olje- og energiminister Tina Bru at hun skrev innlegget i affekt, og «det bare rant over».

– Jeg håper jeg kan vise at vi som på ingen måte deler hennes politiske utgangspunkt, likevel ikke vil finne oss i at en kollega blir utsatt for sånt. Det jeg ser av hetsen hun mottar er en blanding av rasisme, kvinnehat, og det at hun representerer et parti som har en relativt radikal klimapolitikk. Den kombinasjonen der virker det som om treffer ekstra, sier hun til statskanalen.

Hverken MDG eller Lan Marie Berg har foreløpig kommentert Bru sitt utspill.