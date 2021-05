Høyre og Venstre ber byråd Lan Marie Berg (MDG) trekke seg

Prislappen på Oslos nye reservevannløsning har nå økt til 17,7 milliarder kroner. Dette er 5,2 milliarder mer enn tidligere anslått, og det bystyret i Oslo har vært kjent med.

Flere politikere fikk derfor hakeslepp da kommunens reviderte budsjett ble lagt fram torsdag. Der la MDG-byråden fram gigantiske budsjettoverskridelser.

Nå har Høyre og Venstre varslet at de vil be om en høring for å komme til bunns i hvordan den formidable kostnadssprekken kunne skje.

– Dette er tidenes byggeskandale

– Jeg trodde nesten ikke det jeg så i revidert budsjett i går. Dette er tidenes byggeskandale i noen norsk kommune noensinne, sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke til NRK.

Etter den ramsalte kritikken har miljøbyråd Lan Marie Berg (MDF) ikke veket en tomme eller beklaget budsjettoverskridelsen.

– Jeg har ønsket å informere bystyret korrekt og mente det var riktig å få en tredjepartsvurdering av en så stor kostnadsøkning i prosjektet. Vi har det sånn i investeringsregimet i Oslo kommune at vi får kvalitetssikring av eksterne parter. Det var riktig også når det viste seg å være mye dyrere, sa MDG-byråden til Avisa Oslo.

– Helt ekstremt



Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg i Oslo bystyre ble sjokkert da hun så tallene.

– Dette må få konsekvenser, fordi det er helt ekstremt. Dette er trolig den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noensinne, sier Haabeth Rygg i Oslo bystyre til Dagbladet.

Det er byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, som er ansvarlig for vannforsyningsprosjektet. Hun mener det fortsatt var riktig å etterprøve tallene før hun informerte bystyret om milliardsmellen ved byggingen av ny reservevannforsyning i Oslo.

– Byråden har ikke kontroll på etatene sine

Denne mangelen på ydmykhet har falt opposisjonspartiene tungt for brystet.

– Vi mener at hun har holdt tilbake informasjon for bystyret. Dette er også nok et eksempel på at byråden ikke har kontroll på etatene sine, sier gruppeleder Bjørn Revil i Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger, til NRK.

I oktober 2019 måtte Oslo-byråd Lan Marie Berg stå skolerett i Oslo bystyre. Da gjaldt kritikken avsløringen av 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven i etatene under Bergs byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Lans håndtering av denne saken ble betegnet som en skandale som bidro til å svekke kommunens omdømme. Det ble også da reist spørsmål om mistillit til MDG-byråden.