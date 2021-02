Sylvi Listhaug om Siv Jensens avgang: – Det er så trist at du gir deg som leder

– Det er så trist at du gir deg som leder, Siv. Takk for en fantastisk innsats for Frp gjennom alle disse årene, Siv! Du har gjort en formidabel innsats for partiet!, skriver Listhaug på sin Facebook-profil.

– Du har ledet partiet til tidenes beste valgresultat for Frp og i regjering. Vi har jobbet sammen siden 2001 og jeg kjenner deg som en tvers igjennom real person, dyktig, hardtarbeidende og omsorgsfull! Heldigvis fortsetter du som leder til mai og på Stortinget til oktober, skriver Listhaug videre og avslutter posten med et hjerte.

Jensen anbefaler at Sylvi Listhaug blir partiets neste leder og at Ketil Solvik-Olsen blir første nestleder.

– Kom som lyn fra klar himmel

Frp-veteranen Carl I. Hagen sier Siv Jensens store fortjeneste er å ha brakt Fremskrittspartiet inn i regjering.

Roy Steffensen var svært overrasket over Siv Jensens avgang Foto: Vidar Ruud / NTB

– Jeg tror hun vil bli husket som en veldig handlekraftig politiker, sier Hagen til NRKs Dagsnytt 18 torsdag, kun en time etter at Siv Jensen kunngjorde sin avgang som partileder etter 15 år.

Flere av Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter uttrykker sorg over Siv Jensens beslutning om å gå av som partileder.

– Dette kom som lyn fra klar himmel og jeg synes dette er fryktelig leit. Fælt å få en slik beskjed på et digitalt møte, skulle helst gitt henne en klem og takket henne for alt hun har gjort for partiet. Utover det har jeg ingen kommentar, nå må jeg summe meg litt, sier Roy Steffensen til NRK.

«Forferdelig trist»

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen sier det kun finnes gode ord å si om Siv Jensen.

– Siv har vært min partileder siden 2006. En dyktig leder som jeg kun har hatt respekt og tillit til, sier han.

Sivert Bjørnstad kaller det en umenneskelig oppgave å lede Frp i 15 år. Han kaller avgangen «forferdelig trist, men også forståelig.»