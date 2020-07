– Hva gjør du i sommer?

– Jeg er på hytta, bader, padler og koser med meg familien. Juli er som regel en rolig måned, så det er deilig.

– Ananas på pizza, ja eller nei?

– Nei. Jeg er veldig glad i ananas, men ikke på pizza.

– Hva er dine visjoner for høsten?

– Punkt nummer en er å bidra til at flest mulig kommer tilbake i jobb, og at flere bedrifter kommer seg videre. Ellers ser jeg frem til regjeringens forslag til statsbudsjett med spenning. Vi er en tid hvor vi må prioritere hardere. Jeg ønsker blant annet å redusere skatter og avgifter, og sørge for bedre kår for landets eldre.

Padling er en av aktivitetene som Siv Jensen gjør på hytta i sommer. Foto: Privat

– Hvordan har 2020 vært for deg så langt?

– Jo, 2020 har vært et bra år. Det har skjedd mye. Fremskrittspartiet gikk jo som kjent ut av regjering i januar, noe jeg mener var et riktig valg der og da. Det har også føltes helt riktig i ettertid også. Deretter skulle vi finne formen opposisjonsparti igjen, men så kom pandemien. Det førte til at det ble lite partipolitikk i noen uker, men det begynner å komme tilbake nå. Rent personlig har jeg fått litt bedre tid. Litt mer tid til meg selv.

– Hvordan hadde du det i dagene før og etter dere gikk ut av regjering?

– I forkant var det selvsagt mye spenning forbundet med det. I tillegg var det veldig få av oss som visste at det kom til å skje. Men da jeg tok beslutningen og rådet partiet til å gå ut av regjering, har jeg ikke angret et sekund.

– Er du glad for at du gikk ut av regjering da du så regjeringens dansevideo?

– Hehe, det å sitte i regjering handler om å få gjennomslag for politikk. Ikke for å stille opp i dansevideoer, hvis jeg skal si det litt forsiktig.

VIDEO: Her danser regjeringen til NRK Supers «Til Dovre Faller»:

– Hvordan har pandemien rammet deg?

– Jeg har jo vært veldig heldig. Det jeg har merket mest er at det har blitt mindre nærkontakt med folk og mer hjemmekontor. Jeg vil ikke si den har rammet meg personlig. Men jeg tenker veldig mye på de som er rammet.

– Hvilke utfordringer ser du ved pandemien i dag?

– Det er flere utfordringer med den. Vi i Norge er veldig privilegerte og har penger på bok. Men det er veldig mange arbeidsplasser og bedrifter som sliter, og som vi er avhengig av for at verdensøkonomien skal gå rundt.

– Hva holder deg våken om natten?

– Ikke så veldig mye. Man løser sjeldent problemer om natten, problemene blir ofte større da hvis man blir liggende og gruble fælt.