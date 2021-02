Solberg om Jensen-avgang: – Vemodig

– Siv er den politikeren i andre partier som jeg har samarbeidet tettest med det siste tiåret, skriver Solberg.

Statsministeren kaller Jensen en tøff forhandler, kreativ og kunnskapsrik, og en politiker det gikk an å stole på. Hun peker også på Frp-lederens rolle i det borgerlige regjeringsgrunnlaget.

– Siv har vært en av de viktigste politikerne i Norge de siste tiårene. Gjennom modige valg og sterk gjennomføringsevne har hun preget det politiske landskapet. Jeg ser tilbake på vårt samarbeid med glede og håper å ha god kontakt med Siv også fremover, uansett hva hun nå velger å gjøre, avslutter Solberg.

Hagen: – Vil bli husket som en veldig handlekraftig politiker

Frp-veteranen Carl I. Hagen sier Siv Jensens store fortjeneste er å ha brakt Fremskrittspartiet inn i regjering.

– Jeg tror hun vil bli husket som en veldig handlekraftig politiker, sier Hagen til NRKs Dagsnytt 18 torsdag, kun en time etter at Siv Jensen kunngjorde sin avgang som partileder etter 15 år.

Hagen fortalte om Jensens reise inn på Stortinget i 1997.

Siv Jensen (Frp) og Carl I. Hagen under trontaledebatten i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Hun gjorde seg bemerket med en gang og ble raskt kjendis, sier mannen som ledet Frp fra 1978 til 2006.

Han roser arbeidet med å forandre Frp fra et rendyrket opposisjonsparti til regjeringsparti.

– Hun viste at mange av våre statsråder gjorde en god jobb. Det er hennes store fortjeneste, konkluderer han.

Hagen konstaterte kort at han og Jensen har hatt visse politiske uenigheter. Han ville heller ikke utdype hva han selv synes om beslutningen.

Frp-ere overrasket og triste

Flere av Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter uttrykker sorg over Siv Jensens beslutning om å gå av som partileder.

Roy Steffensen var svært overrasket over Siv Jensens avgang Foto: Vidar Ruud / NTB

– Dette kom som lyn fra klar himmel og jeg synes dette er fryktelig leit. Fælt å få en slik beskjed på et digitalt møte, skulle helst gitt henne en klem og takket henne for alt hun har gjort for partiet. Utover det har jeg ingen kommentar, nå må jeg summe meg litt, sier Roy Steffensen til NRK.

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen sier det kun finnes gode ord å si om Siv Jensen.

– Siv har vært min partileder siden 2006. En dyktig leder som jeg kun har hatt respekt og tillit til, sier han.

Sivert Bjørnstad kaller det en umenneskelig oppgave å lede Frp i 15 år. Han kaller avgangen «forferdelig trist, men også forståelig.»

Roses av Lysbakken

Partileder Jonas Gahr Støre (Ap) kaller avtroppende Frp-leder Siv Jensen en tøff debattant og en ryddig politisk motstander.

– Selv om Fremskrittspartiet i alle år har vært en politisk motstander for Arbeiderpartiet, er det lett å anerkjenne Siv Jensens mangeårige innsats i norsk politikk, sier Støre til NTB.

Han kaller Jensen en tøff debattant med stort engasjement, og en motstander det har vært mulig å samarbeide med og stole på i saker der de har felles syn.

– Jeg ønsker henne lykke til videre, avslutter Støre.

Også SV-leder Audun Lysbakken roser sin politiske motstander.

– Da jeg var førstereisgutt i finanskomiteen, var Siv Jensen komitéleder. Hun tok raust og hyggelig imot. Tross endeløse og tøffe uenigheter har vi beholdt en god tone og gjensidig respekt. Og jammen fikk vi samarbeidet om rettferdig pensjon på tampen. Takk for det, og lykke til!, skriver Lysbakken på Twitter.