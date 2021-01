Tidligere venn om Donald Trump: – Han bør dømmes

Onsdag tas Joe Biden i ed som USAs 46. president på Capitol Hill i Washington D.C. Innsettelsen skjer etter måneder med påstander fra Donald Trump – avtroppende president - om at det foregikk omfattende fusk under valget.

Trump skal selv ikke være tilstede under innsettelsen, noe som har fått flere til å heve øyenbrynene.

Den siste tiden har det stormet kraftig rundt den avtroppende presidenten, og forrige uke ble det klart at Trump skal stilles for riksrett for å ha oppildnet til opprør mot staten etter at tusener av hans tilhengere stormet Kongressen 6. januar. Fem personer døde under opptøyene – inkludert en politimann.

Trump er den første presidenten i historien som opplever riksrett to ganger.

«Bør dømmes»

Den britiske TV-profilen Piers Morgan (55), som i flere år var en nær venn av Trump, legger ikke noe imellom når han spår utfallet av riksrettsprosessen.

KOMMENTERER: Den britiske TV-profilen Piers Morgan mener Donald Trump må dømmes i riksrett. Foto: Valerie Macon / AFP

«Etter min mening bør Trump dømmes. Hvis en president ikke kan tiltales for å inspirere til et opprør mot resultatet av et demokratisk valg i sitt eget land - når kan han det da? » spør Morgan i en kommentar på Daily Mail.

Morgan og Trump ble nære venner etter innspillingen av TV-programmet «The Apprentice» i 2007, men det siste året har vennskapet surnet. Etter opprøret for to uker siden uttalte Morgan at Trump både er «farlig» og «gal», og at han nå anser vennskapet som over.

«Han har skylden»



Demonstrantene stormet kongressbygningen etter at Trump, i en tale utenfor Det hvite hus, oppfordret sine tilhengere til å gå mot kongressbygningen for å demonstrere mot valgresultatet.

«Trump var kanskje ikke fysisk der, men han har skylden», oppsummerer Morgan i kommentaren.

Mens opptøyene pågikk uttalte Trump at han «elsket dem» og at de var «spesielle mennesker». I ettertid har han tatt sterk avstand fra angrepet.

– Som alle amerikanere er jeg sjokkert av volden, lovløsheten og galskapen, har Trump uttalt i en video.

TOK SEG INN: Mange tusen demonstranter tok seg inn i kongressbygningen i Washington DC. Jake Angeli, med sin karakteristiske vikinghjelm og pelslue, er pågrepet og siktet etter opptøyene. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Mange siktet



Skal Trump kjennes skyldig, må minst 17 av hans republikanske partifeller stemme mot ham. Ifølge flere norske eksperter har sannsynligheten for at det skjer, økt den siste tiden.

Mye av grunnen til det er at Mitch McConnell, Republikanernes leder i Senatet, har pekt direkte på Trump som medansvarlig for stormingen. Minst 25 personer er siktet for innenlands terrorisme etter opptøyene.

I avhør med FBI har noen demonstranter lagt skylden for stormingen på presidenten, skriver Washington Post.

«Hvordan kan noen av opprørerne bli tiltalt og dømt for deres alvorlige forbrytelser, hvis mannen som ifølge dem inspirerte dem til å begå lovbruddene, går fri? » spør Morgan i kommentaren på Daily Mail.