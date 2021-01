* Født 14. juni 1946 i Queens i New York.

* Gift med Melania Trump. Fem barn fra tre ekteskap.

* Studerte økonomi ved Wharton School of the University of Pennsylvania.

* Startet i selskapet til faren, eiendomsmagnaten Fred Trump. Etablerte sin egen eiendomsvirksomhet og overtok etter hvert også farens. Kjøpte opp flyselskaper og kasinoer.

* Selskapene hans måtte refinansieres etter økonomiske problemer tidlig på 1990-tallet.

* Er ifølge Forbes (2018) god for 3,1 milliarder dollar, rundt 25 milliarder kroner. Er dermed USAs rikeste president noensinne.

* Var i 2004–2015 produsent og programleder for realityshowet «The Apprentice» på TV-kanalen NBC.

* Uttrykte i 1987 interesse for å gå inn i politikken. I 1999 forsøkte han å bli nominert som presidentkandidat for Reformpartiet, men trakk seg. Han vurderte å stille som presidentkandidat i 2004 og 2012.

* I 2015 kastet han seg inn i den republikanske nominasjonskampen. Til manges overraskelse vant han valget i november 2016.

* Tiltrådte 20. januar 2017 som USAs 45. president.

* Stilte til gjenvalg i 2020-valget. Etter et valg med rekordhøy valgdeltakelse og svært jevne resultater i flere vippestater erklærte Joe Biden seier lørdag 7. november. Trump fremmet en rekke ubegrunnede påstander om valgfusk og uregelmessigheter og ville ikke innrømme valgnederlag.

(Kilde: NTB)