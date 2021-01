Komiteer i Representantenes hus etterforsker kongresstormingen

Forespørselen om informasjon kommer fra etterretningskomiteen, komiteen for innenlands sikkerhet, justiskomiteen og komiteen for tilsyn og reform.

De vil vite om etterretningstjenesten og politiet visste om voldstrusler før hendelsene 6. januar og om relevant informasjon ble holdt tilbake, sa de fire komitélederen lørdag.

Et annet spørsmål som skal besvares, er om opptøyene og angrepet på Kongressen var knyttet til utenlandsk påvirkning og spredning av feilinformasjon.

Brevet fra komiteene er stilt til FBI, sikkerhetsdepartementet, landets senter for kontraterror og sjefen for innenlands etterretning.

«Trump ba oss gjøre det»

Over 100 personer er pågrepet av FBI etter stormingen forrige uke. Rettsdokumenter viser at flere av demonstrantene legger skylden på presidenten for opptøyene, skriver Washington Post.

En mann fra Kentucky, som er pågrepet, har i avhør forklart at han og hans fetter gikk til kongressbygningen fordi «Trump ba oss gjøre det».

I en video fra opptøyene kan man høre flere demonstranter rope følgende til en politibetjent:

«Vi ble invitert hit. Vi ble invitert av USAs president!».

Mystiske pengeoverføringer

FBI undersøker om utenlandske myndigheter, organisasjoner eller enkeltpersoner kan ha gitt økonomisk støtte til ekstremister, for å planlegge og gjennomføre angrepet mot Kongressbygningen.

Det opplyser en FBI-ansatt og en tidligere FBI-ansatt til NBC News.

8. desember skal en donor ha overført 522.000 dollar, over 4,4 millioner kroner, i Bitcoin til 22 ulike kontoer. Flere av disse skal tilhøre høyreekstreme personer.