Siv Jensen kommer ikke til orde: – Det er corona, corona, corona og så litt mer corona

Men først er det jul. En annerledes jul.

– Jeg merker på meg selv at jeg er blitt ekstremt julete denne høsten. Jeg har aldri pyntet juletreet så tidlig som jeg har gjort i år. Det er julepynt overalt, sier Siv Jensen.

NTB møter henne til intervju på kontoret i første etasje på Stortinget, der hun sitter med utsikt mot Wessels plass. Det drønner i veggene hver gang trikken går forbi.

– Og jeg har bakt! fortsetter Jensen.

– Vanligvis baker jeg ikke kaker, men nå har jeg bakt julekaker opp og ned og in mente. Jeg har tatt med meg tre ladninger med julekaker til stortingsgruppa. Så jeg har holdt på med mye juledill. Det ligner egentlig ikke meg.

Hun tror mange har det på samme måte.

– Vi går jo ikke ut. Vi gjør ingenting. Da er det utrolig viktig at det er hyggelig og koselig hjemme.

Unntakstilstand

For Oslo-folk flest er det hjemmekontor som gjelder.

Men Frp-lederen har tilbrakt mye tid på stortingskontoret. Hun overtok det fra Fremskrittspartiets daværende parlamentariske leder Hans Andreas Limi da partiet gikk ut av regjering i januar.

– Jeg må si jeg har vært kjempeheldig som så å si daglig har kunnet reise på jobb. Jeg har måttet gjøre det, for Stortinget skal fungere. Vi må stemme. Vi må gjøre jobben vår.

Og det har vært et heftig år.

Fremskrittspartiet rakk så vidt å finne seg til rette i opposisjon før coronanedstengningen kom. Siden har det vært knallharde forhandlinger om krisepakker og budsjetter. I tillegg har Jensen slitt med bråk internt, og nå i desember ble Oslo Frp satt under administrasjon og fylkesleder Geir Ugland Jacobsen ekskludert.

– Egentlig er det helt ufattelig at det er gått et år, sier Jensen.

(Saken fortsetter under bildet)

NTB møter Siv Jensen til intervju på kontoret hennes i første etasje på Stortinget. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Vanskelig å nå fram

Den mest krevende tida, syns hun, var de første månedene etter mars.

– Da opphørte de partipolitiske skillelinjene litt. Det var rett og slett ikke plass i nyhetsbildet og i folks hoder, tror jeg, til partipolitikk.

I dag er situasjonen noe mer normal. Men coronasituasjonen gjør det fortsatt vanskelig å få nok oppmerksomhet i pressen om Frp-politikk.

– Det har vært sånn at selv om du mener du har en kjempegod sak, så kommer den som nummer sju eller åtte på nyhetene, sier Jensen.

– Fordi det er corona, corona, corona og så litt mer corona før det kommer andre nyheter.

Forsynt

Før jul fikk regjeringspartiene og Frp på plass en budsjettenighet. Men det var tøffe forhandlinger. Ifølge Jensen var det bare så vidt båten bar.

– Det er ikke gitt at det ville blitt en budsjettenighet i høst hvis det ikke var for coronasituasjonen. Vi følte et veldig sterkt ansvar for å bidra til at landet fikk et budsjett i den situasjonen vi var i.

Etterpå sa både Siv Jensen og nestleder Sylvi Listhaug at de følte seg ferdige med KrF og Venstre.

– Jeg tror hele partiet er enig om dette. Vi er forsynt med KrF og Venstre, sier Jensen.

– Vi kan samarbeide med KrF og Venstre fra sak til sak. Men å se for seg en varig samarbeidskonstellasjon, det tror jeg ikke vi har noen appetitt for i overskuelig framtid, sier hun.

«Folkeforføreri»

Hva Frps vei til innflytelse skal være hvis KrF og Venstre faller under sperregrensa, er mindre klart.

Men Jensen har gjentatte ganger oppfordret Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum til å bytte side.

Hun gjør det klart at dette ikke er noe realistisk scenario slik situasjonen er nå. Tvert imot, Sp-lederen har gjort sitt valg. Dermed må han forholde seg til Ap, SV, MDG og Rødt.

– Og da må han reise rundt så mye han bare ønsker og forfekte alt det han gjør. Men det stemmer bare ikke overens med den politikken samarbeidspartiene hans har. Så det kommer ikke til å bli noe av, sier Jensen.

Hun har null tro på at Vedum vil få gjennomslag for det han lover.

– Det er egentlig et stort folkeforføreri han driver med, sier Frp-lederen.

– Hadde han byttet side, derimot, så hadde det vært mulig å få det til.