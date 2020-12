Siv Jensen advarer Frp-opprørere

Et liberalistisk folkeparti.

Det er beskrivelsen Fremskrittspartiet bruker om seg selv, og som partiets landsmøte har stilt seg bak.

Og partileder Siv Jensen ser ikke noe rom for omkamp.

– Det er noen som har ønsket det annerledes. Det får så være. Men et stort, rungende flertall har satt ned foten og sagt hva vi skal være, og hva vi ikke skal være. Da må man forholde seg til det hvis man vil være medlem i Fremskrittspartiet, sier hun til NTB.

– Hva sier du til de som vil at Frp skal gå i en nasjonalkonservativ retning?

– Man må forholde seg til det et stort flertall har slått fast – og enten forholde seg til det eller finne noe annet å gjøre.

Sak mot fylkeslederen i Oslo

Det er et urolig parti hun leder.

Geir Ugland Jacobsen, leder i Jensens eget fylkeslag Oslo, risikerer å bli ekskludert fra Frp for å ha brutt partiets vedtekter gjennom flere kontroversielle utspill i mediene.

Saken skal ifølge flere medier opp til diskusjon på et sentralstyremøte i Frp tirsdag klokka 16.

I et intervju med Finansavisen i sommer lekte fylkeslederen blant annet med tanken om å vrake Jensen som førstekandidat på stortingslisten i Oslo. Han fikk også gjennomslag i fylkespartiet for en resolusjon om å gjøre Frp til et «patriotisk fyrtårn».

Jensen stemte mot resolusjonen. Saken mot Jacobsen kan hun ikke kommentere.

– Jeg er inhabil i saken. Da kan ikke mene noe om det. Inhabilitet må man ha respekt for, sier hun.

Svake målinger

I januar gikk Frp ut av regjering. Det utløste en kraftig opptur på meningsmålingene.

Men nå har partiet falt ned igjen. I de siste meningsmålingene har Frp en oppslutning på rundt 10 prosent i snitt. Senterpartiet er dobbelt så stort.

Samtidig tappes partiet for sentrale profiler.

Jon Georg Dale varslet allerede tidligere i år at han ikke tar gjenvalg til Stortinget. Jon Engen-Helgheim og Åshild Bruun Gundersen har begge tapt harde nominasjonskamper. Og i forrige uke trakk Ketil Solvik-Olsen seg fra nominasjonen i Rogaland.

– Nå er det veldig ulike ting som har skjedd knyttet til disse fire personene, sier Jensen.

Solvik-Olsen har oppgitt familien som hovedgrunn.

– Og det er helt umulig å argumentere mot. Familien kommer først for veldig mange av oss, og Ketil er ekstremt familiekjær.

Nye kommer til

Jensen innrømmer at hun nå mister flinke folk hun gjerne skulle hatt med seg videre.

– Men gudskjelov så ser vi at det gror godt i Fremskrittspartiet. Det kommer flinke nye profiler til. Og det er egentlig det aller viktigste. Vi har mange nye talenter som gror hele veien, sier partilederen til NTB.

Samtidig er nominasjoner alltid tøffe:

– I alle nominasjoner er det bare plass til én på toppen. Noen steder kommer vi inn med flere, andre steder kommer vi inn med færre. Sånn er det bare, sier hun.