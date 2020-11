Trumps tidligere rådgiver: – Han er i et forferdelig humør

Til tross for at nyhetsmediene melder at alle tall tyder på at Joe Biden bare vil øke sin ledelse i Pennsylvania, vil ingen ennå kåre ham til vinner.

Ved midnatt fredag kveld østkysttid er Biden 28.833 stemmer foran Donald Trump. Ledelsen er på 0,43 prosentpoeng og fortsatt innenfor grensen for automatisk omtelling, som er på 0,5 prosent.

De siste stemmene som er blitt opptalt har vært i klar favør Biden. Det kan ta flere dager før en vinner kan kåres, skriver AP. Dersom Biden vinner Pennsylvania, vil han kunne kåres til vinner av presidentvalget.

– Han roper



Til Sky News forteller Trumps tidligere rådgiver, Omarosa Manigault Newman, om spent stemning blant de ansatte i Det hvite hus.

– Mine kilder forteller at Donald Trump er i et forferdelig humør. Han vil at advokatene skal gjøre alt rett, sier hun til TV-kanalen.

Donald Trump og Omarosa Manigault Newman. Foto: Scanpix

Trump har varslet søksmål for å stanse opptellingen i flere stater, blant annet i Pennsylvania. Ifølge Newman skal Trump ha bedt alle sine allierte om å bidra, slik at opptellingen stanses.

– Han roper til alle at de skal bruke sine kontakter, sin makt, sine penger, uansett hvilken tilgang de har for å få dette stoppet, sier hun til Sky News.

– Ingen vil fortelle



Ifølge Washington Post er Det hvite hus nå nærmest splittet inn i to fraksjoner. Den ene gruppen, ledet av Trump og hans familie, som fremdeles mener han kan vinne, og en annen gruppe som tror valget er tapt.

I den sistnevnte gruppen finnes det flere rådgivere og republikanske tjenestemenn, ifølge avisen.

– De vet at han har tapt, men ingen vil fortelle at de har mistet imperiet, sier en republikansk kilde til avisen.

Det hvite hus blir omringet av sikkerhetsgjerder. Foto: Jacquelyn Martin/AP/NTB Foto: NTB scanpix

Stemmerekord



Presidentvalget i USA har engasjert rekordmange velgere. Begge kandidater har fått over 70 millioner stemmer, for første gang i USAs historie.

Før årets valg var det Barack Obama som hadde stemmerekorden med 69.498.516 stemmer i 2008, og 65.915.796 stemmer da han ble gjenvalgt fire år seinere.

I år sprenger kandidatene 70-millionersgrensa. Fredag kveld passerte også Donald Trump 70 millioner stemmer.

I 20-tiden østkysttid fredag hadde Trump fått registrert 70.297.556 stemmer. Joe Biden, som er på vei mot en trolig valgseier, hadde på samme tidspunkt 74.434.017 registrerte stemmer.