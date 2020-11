Trump advarer Biden mot å erklære valgseier

President Trump har hevdet at valget blir stjålet, at det er omfattende valgfusk og at han er den reelle vinneren. Han har i tillegg kåret seg selv til vinner i flere vippestater.

Trump har ikke lagt fram dokumentasjon på sine påstander, som har vekket sterke reaksjoner, også blant flere Republikanere. Fredag advarer han Joe Biden, som har planlagt en tale fredag kveld, mot å erklære seg selv som valgvinner.

– Joe Biden burde ikke urettmessig gjøre krav på presidentkontoret. Jeg kunne også ha gjort det. Rettslige prosesser er bare i begynnelsen, skriver Trump på Twitter.