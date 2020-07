Trump stilt til veggs om corona-utsagn: – Det der stemmer ikke

Under et intervju med den amerikanske nyhetskanalen Fox News søndag snakket Donald Trump blant annet om USAs håndtering av coronaviruset. Presidenten hevdet at USA har blant de laveste dødelighetsratene i verden. Da tok Fox News reporter Chris Wallace til ordet.

– Det stemmer ikke. Vi har den syvende høyeste dødelighetsraten i verden, presiserte Wallace.

Det igangsatte en opphetet ordveksling mellom Donald Trump og Fox News-reporteren. Diskusjonen endte med at presidenten ba Det hvite hus’ pressesekretær Kayleigh McEnaney om å gi ham dokumentet som han hevder viser til USAs lave dødelighetsrate.

Chris Wallace er en prisbelønnet journalist, og fikk blant annet den internasjonale ytfringsfrihetsprisen i 2018. Han er ikke fremmed for å stille kritiske spørsmål, og har tidligere stilt blant annet Russlands president Vladimir Putin til veggs under et Fox News-intervju.

Blant de hardest rammede

Tallene Trump viser til er hentet fra Det europeiske smittevernbyrået, og sammenligner USA med hardere rammede land som Italia og Spania. Grafen viser ikke til flere av landene med lavere dødelighetsrate, som blant annet Russland. Fox News har basert seg på tallene fra Johns Hopkins University, som har inkludert landene med lavere dødelighetsrate enn USA. Ifølge grafen har USA verdens syvende høyeste dødelighetsrate som følge av Covid-19, med 3,8 millioner smittede, og 143.000 dødsfall.

Forrige uke opplevde landet ny rekord i antall smittede på ett døgn. Den nye smittebølgen har rammet delstatene California, Texas, Florida og Arizona hardest, og har medført nye runder med nedstengning.

Vender ryggen til Fox News

Presidenten har tidligere fremmet Fox News som en av landets troverdige nyhetskilder, og de var lenge ansett som en Trump-vennlig kanal. I et intervju med CNN i august hevdet han at kanalene ikke lengre støttet ham, og at administrasjonen «måtte finne en ny kanal å støtte seg på». Nå beskylder han kanalen for å bedrive «fake news».

– Jeg håper dere viser dette på TV, for dette er «fake news», sa Trump under søndagens intervju med kanalen.

