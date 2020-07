Mørkt døgn for USA: 74.000 smittede på 24 timer

De siste 24 timene har USA nådd rekordhøye tilfeller av coronasmitte på landsbasis. I løpet av et døgn testet 74.000 personer positivt på covid-19. Det løfter det totale tallet til 3,4 millioner smittede.

Flere delstater går hardt til verks og gjeninnfører nedstengning. Blant de hardest rammede er landets mest befolkede stat, California.

Solskinnsstaten har tidligere blitt hyllet for sin håndtering av virusutbruddet, ettersom guvernør Gavin Newsom var rask med å innføre total nedstengning av staten i mars. Allerede i mai åpnet de opp samfunnet igjen, og nå går det mot en ny runde med nedstengning.

Guvernøren var tydelig i sin oppfordring:

– Det er sunn fornuft å ikke omgås folk utenfor din husstand. Men tallene tilsier at ikke alle bruker sunn fornuft, sa Newsom på en pressekonferanse onsdag.

I tillegg til California er delstatene Texas, Arizona og Florida blant de hardest rammede. Delstaten Alabama opplevde i tillegg sin dødeligste dag så langt, med 40 nye dødsfall.

Til tross for mørke tall var president Donald Trump positiv da han møtte pressen foran Det hvite hus i forkant av en reise onsdag:

– Jobbmarkedet ser bra ut og det går riktig i retning for landet. Vi ønsker at skoler skal åpne, og de skal åpne snart, sier Trump.

Til tross for at Florida er blant de hardest rammede statene nekter guvernør Ron DeSantis å innføre tiltak gjeldende for hele delstaten. Mandag ble guvernørens pressekonferanse stanset da en aktivist anklaget ham for å føre befolkningen bak lyset.