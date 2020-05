Listhaug: Tror KrF-spill har gjort mange i Frp sinte

– Jeg tror at alle de truslene som kom fra KrF underveis her, har bidratt til å gjøre ganske mange i Fremskrittspartiet sinte. Man har drevet et spill for å få folk til å stemme imot og støtte sitt eget forslag, og det har nok mange reagert på både her og ute i partiet, sier Listhaug til NTB.

Hun sier at hun ikke ser bort ifra at det kan ha påvirket enkelte Frp-ere.

– Ikke frislipp



Selv stemte hun i tråd med Frps landsmøtevedtak og dermed også for både assistert befruktning av enslige kvinner og eggdonasjon, som hun selv er imot.

– Når det først skal innføres, er jeg glad det er veldig strenge begrensninger. Det er ikke noe frislipp, men et tilbud som vil bli gitt til kvinner som er syke, eller som bærer på sykdomsgener som gjør at de ikke tør å få barn. Det er også sånn at de må ha en far til barnet for å få eggdonasjon, sier hun.

Frp-nestlederen sier at det ikke var med lett hjerte hun stemte for ting hun selv er imot, men siden det lå an til å bli en tett votering, var det riktig å stemme for det Frp har vedtatt på sitt landsmøte.

– På overtid



Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at endringene i bioteknologiloven som nå er vedtatt i Stortinget, kom på overtid.

– Det er på overtid. Vi har en lov som regulerer tekonolgi, behandling, diagnostikk, og som ikke har endret seg på 16 år. Vi vil være et moderne samfunn, der mennesker skal få tilgang på det siste og beste må være Norges ambisjon, sier han til NTB.

Ap-lederen er glad for at stemmetallene i stortingssalen ble «mindre skarpe» enn man skulle tro.

– Vi som stemte inne i salen, visste at det er et mye bredere flertall enn det de skarpe tallene viser. Høyre og Venstre har i stor grad måttet stemme etter partipisken. At noen brøt ut på slutten, viste egentlig ganske tydelig hva som var stemningen i partiet.

– Sorteringsamfunn



Hans Fredrik Grøvan (KrF) er skuffet etter at Stortinget vedtok å tillate eggdonasjon, assistert befruktning for enslige, tidlig ultralyd og blodprøven NIPT.

– Det som har skjedd i dag, er det vi oppfatter som et steg mot sorteringssamfunnet. Det vil nå legges et helt annet press på kvinner som får barn eller har foster med kromosomavvik eller andre sykdommer, sier Grøvan til NTB.

KrFs parlamentariske leder viser til at det i land med tidlig ultralyd, slik som Danmark og Island, knapt fødes barn med downs syndrom. Grøvan er redd for at det er en gruppe som ikke skal føle seg velkomne i samfunnet.

Samtidig frykter Grøvan at eggdonasjon og assistert befruktning for enslige kvinner vil frata barn kjennskap til sin mor før de er 15 år gamle. Det mener han er i strid med barnekonvensjonen.

– Det å vite hvor man kommer fra tror vi er en viktig verdi i samfunnet, sier KrF-politikeren.