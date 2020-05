Tirsdagen vedtak betyr at det blir tillatt med eggdonasjon, assistert befruktning for enslige, tidlig ultralyd og blodprøven NIPT, som kan avsløre skader og sykdommer på fostre tidlig i svangerskapet.

Det var i utgangspunktet Arbeiderpartiet, SV og Fremskrittspartiet som gikk sammen for å sikre flertall for endringene.

De tre partiene har et knapt flertall på 86 representanter – én stemme mer enn flertallsgrensa i Stortinget.

Stortinget tok stilling til lovendringene i fullsatt sal, med nyinstallert pleksiglass til 225.000 mellom stolene for å sikre smittevernet.

Det var KrF som insisterte på fullsatt sal under avstemningen. KrF håpet i det lengste at utbrytere fra Frp skulle bidra til å vippe flertallet. Men det skjedde ikke.

– Stort tilbakeskritt



– Dette er et stort tilbakeskritt for likeverdet i 2020, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) etter voteringene i bioteknologiloven.

– KrFs mål har vært å sikre en lov som ikke skaper et sorteringssamfunn, og en lov som sikrer barns rettigheter. Slik loven nå ligger, så har vi ikke klart det, skriver han.

Det var full sal da Stortinget behandlet endringer i bioteknologiloven. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Han innser nederlaget.

– Vi visste at vi hadde noen muligheter til å få flertall, fordi Frp stilte sine representanter fritt. KrF har kjempet helt til siste stemme nå var talt, skriver Ropstad.

Barne- og familieministeren forventer å se at partiene som gikk sammen for flertall, tar det store ansvaret.

– Mange har engasjert seg for et samfunn med plass til alle. Erfaringene fra Danmark og Island viser at med massiv leting etter diagnoser, blir det knapt født barn med Downs syndrom. KrF ønsker ikke samme utvikling i Norge, forklarer Ropstad.

– Veldig glad



Frp-leder Siv Jensen er fornøyd med at flere forslag til endringer i bioteknologien ble vedtatt i Stortinget tirsdag ettermiddag.

– Jeg er veldig glad for at forslagene ble vedtatt. Vi har fått en god innramming på en lov som på ingen måte blir veldig liberalisert, men gode, moderne fremskritt som skaper trygghet i hverdagen for veldig mange mennesker, sier Jensen til NTB.

Frp-lederen mener debatten i stortingssalen har vært god.

Sylvi Listhaug (Frp) og Siv Jensen (Frp) i Stortingssalen. Foto: NTB scanpix

– Noen har vært litt ivrige og puttet merkelapper på andre, men gjennomgående har det vært en god debatt, sier hun videre.

Høie advarte

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) advarte spesielt mot NIPT-testen da han tok ordet på tampen av debatten.

– Jeg har brukt 20 år av mitt liv på å kjempe mot mange av disse endringene, men sånn er det, sier Høie til NTB.

Høie mener at spørsmålene rundt det å tilby NIPT-testen og tidlig ultralyd til alle ikke er godt nok utredet.

– Det er mange sider ved dette som ikke har kommet godt nok fram, sier helseministeren.

Han sier til NTB at departementet hans foreløpig ikke er ferdige med å beregne hvor mye det vil koste å ta de nye endringene inn i helsetilbudet, men sier at det vil skape utfordringer.

– Den offentlige helsetjenesten har ikke kapasitet til å gjøre dette i dag, uten at det går utover andre oppgaver, sier Høie, og fortsetter:

– Noe av personellet som skal utføre disse testene, er det knapphet på, så hvis kvinnene skal få god veiledning og oppfølging, og dette skal gis til så mange som i utgangspunktet ikke har indikasjon for det, så vil dette gå ut over andre oppgaver innenfor svangerskapsomsorgen som det er i dag.

Utbrytere

Enkelte representanter fra regjeringspartiene valgte å bryte med regjeringens linje, blant dem Venstres Ketil Kjenseth og Høyres Marianne Synnes Emblemsvåg. Kjenseth stemte for alle opposisjonens liberaliseringsforslag, med unntak av NIPT-test for alle.

Emblemsvåg sa hun stemte for eggdonasjon og assistert befruktning for enslige.

– Denne kamelen går det ikke an å svelge, sa hun.