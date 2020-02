«Bør tvangssammenslåtte storfylker som Viken og Troms og Finnmark få oppløse seg selv?»

Det er spørsmålet Norstat på oppdrag av ABC Nyheter har stilt 1027 personer over hele landet.

Resultatet ble at 55 prosent sier ja, 22 prosent sier nei, og 23 prosent vet ikke.

I byer med mer enn 50.000 innbyggere er spriket mellom ja og nei mindre, nemlig 47 mot 27 prosent.

Oppslutningen om å oppløse storfylker er faktisk større i det nye «monsterfylket» Viken, enn i Nord-Norge.

I Nord-Norge sier 56 prosent ja og 26 prosent nei. På Østlandet viser tallene henholdsvis 62 og 21 prosent.

Senterpartiets og Rødts velgere er mest positive til å slippe storfylkene fri, med henholdsvis 79 mot 8 og 74 mot 10 prosent.

Det er bare flertallet av Høyres og KrFs velgere som vil nekte tvangssammenslåtte fylker å oppløse seg igjen dersom et nytt stortingsflertall i 2021 vil tillate det.



33 prosent av Høyre-velgerne sier ja til mulig oppløsning, 50 prosent nei. For KrF er tallene 37 mot 46 prosent. Venstrevelgerne er delt omtrent på midten, men 37 mot 33 gir et svakt ja-flertall.

Tar resultatet med i valgkampen 2021



Resultatet gjør at en av de fremste motstanderne mot tvangssammenlåing av kommuner og fylker, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, jubler.

– Her er en måling vi blir glade av, om en politikk til å bli trist av. Dette er jo krystallklar tale. Folk ser at regionreformen var en løsning ingen ville ha, utenom forhandlerne fra Høyre, Frp, KrF og Venstre som satt på et møterom på Stortinget og tegnet kart uten å forankre det i virkeligheten, sier Vedum.

– Så har det gått så mye prestisje i saken for Erna Solberg som vil vise handlekraft, at de bare kjørte det gjennom, sier Vedum.

Han varsler at Senterpartiet fram mot stortingsvalget i 2021 vil markere at de som ønsker å sette en sluttstrek for eventyret, kan gjøre det sammen med Sp.

– Regionreformen er eksempel på at stordrift ikke løser, men skaper problemer. I sammenslåtte kommuner og fylker blir det lettere å legge ned skoler og sentralisere, mener han.

Statssekretæren: Skaper nærhet og demokrati



Statssekretær Harald Furre (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet har forståelse for at folk har utfordringer med den nye fylkesfordelingen.

TVANGSSAMMENSLÅINGEN: – Målet med sammenslåing av fylker er å skape nærhet, lokaldemokrati og bedre tjenester, sier statssekretær Harald Furre i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Samtidig har dette vært en prosess over veldig mange år. Det som har vært stortingsflertallets hensikt, er å øke nærheten til folk og styrke lokaldemokratiet ved å gi de flere oppgaver som krever at fylkeskommunene er store nok til å håndtere de oppgavene, sier Furre i en kommentar til ABC Nyheters meningsmåling.

– Vi har vært gjennom omfattende og krevende sammenslåingsprosesser som har berørt mange ansatte. Det som nå er viktigst, er at fylkene konsentrerer seg om det som er målet, å levere gode tjenester til innbyggerne, legger han til.

Forelagt at kanskje ikke alle vil oppfatte Viken – bestående av forhenværende Østfold, Akershus og Buskerud – som et nærtiltak, svarer Furre:



– Jeg forstår det. Men det var nødvendig å lage en mer sammenhengende struktur på det sentrale østlandsområdet.

– En sammenhengende struktur som Oslo midt i, ikke skulle være med i?

– Det er det store spørsmålet. I mange år har Oslo vært både kommune og fylkeskommune. Det ville være krevende å splitte opp Oslo, svarer Furre og konkluderer:

– Nå er det viktig å komme seg videre!

– Det kan da ikke være sånn!



– Dette er svært gledelig, men ingen stor overraskelse. Det viste seg allerede da vi gjennomførte en nasjonal meningsmåling om hvordan folk oppfattet Finnmarks ønske om en folkeavstemning, sier leder i Lokalsamfunnsforeningen, Ole Gustav Narud, om tallene til ABC Nyheter.

LOKALSAMFUNN: Foto: Wikimedia commons

– Da var det stor støtte til at det burde gjennomføres en folkeavstemning, og enda større flertall for at resultatet burde respekteres, legger han til.

Til og med blant de som var mot folkeavstemning, var resultatet burde

– Jeg kan nesten ikke se hva som skulle tale imot å kunne oppløse storfylker. Det er jo større forskjell mellom de største og de minste fylkene nå, med Viken som har 1,2 millioner innbyggere, enn det var før, påpeker Narud.

– Kan ikke ett argument mot oppløsning være kostnader og strev ved enda en omorganisering?

– Det kan ikke være sånn at når man fatter en åpenbar feil beslutning på Stortinget, etterpå bruker argumentet at det koster mange penger og medfører ny omorganisering å rette opp feilen. Man tok ikke hensyn til kostnader og alt arbeidet da man fattet det feilaktive flertallet, svarer Narud.

– Dette er svært oppmuntrende tall for de av oss som mener at også fylker som Innlandet, Vestland og Telemark og Vestfold bør oppløses, sier Ole Gustav Narud.

Les også: Bare Venstre-velgere ønsker Viken velkommen