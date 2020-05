Trine Skei Grande taus foran thriller-avstemming

Trine Skei Grande (50) gikk av som kunnskaps- og integreringsminister 13. mars og varslet samtidig sin avgang som Venstre-leder og meddelte at hun ikke tar gjenvalg til Stortinget.

I påvente av nytt ledervalg i Venstre er hun imidlertid fortsatt partiets leder, og hun bekreftet denne uken at hun fungerer som det, fra hjemmekontoret sitt i Gamlebyen i Oslo, hvor hun befinner seg med underliggende sykdom som gjør henne ekstra utsatt for corona.

Derfra besvarer hun henvendelser fra pressen og folk i partiet.

«Noen må være partileder», sier hun til Dagbladet.

Foran thiller-avstemmingen om endringer i bioteknologiloven er imidlertid Venstre-lederen svært lite meddelsom.

– Jeg har permisjon fra Stortinget, opplyser partilederen på SMS til ABC Nyheter.

På spørsmål om hvordan hun mener partifeller på Stortinget bør forholde seg til oppfordringene om å stemme mot egen regjering og for egen overbevisning i forslaget om oppmykning av bioteknologiloven, er Skei Grande like kort.

– Det må du ta med parlamentarisk leder. Han leder gruppa.

– Men har du ingen mening som Venstres leder?

Det spørsmålet velger partilederen å ikke besvare, til tross for at hun har vært tydelig på oppmykningssiden om bioteknologiloven tidligere.

– Det er veldig vanskelig å argumentere for hvorfor et par kan få både egg og sæd mens enslige ikke kan få det, sa Skei Grande i forbindelse med at Venstre gikk inn for eggdonasjon for enslige i 2018.

Trine Skei Grande varslet sin avgang 11. mars:

Bryter regjeringsløfte

Parlamentariske leder i Venstre Terje Breivik sa i helgen at stortingsgruppen vil stemme i samsvar med regjeringserklæringen og dermed gå imot oppmykningsforslagene fra Ap, SV og Frp.

Dette løftet ble imidlertid brutt tirsdag morgen.

– Jeg har bestemt meg for å stemme for endringene i bioteknologiloven, det er på tide at vi gjøre de endringene i Norge. Når jeg blir stilt til personlig ansvar, så hadde jeg ikke noe valg, sa Venstre-representant Ketil Kjenseth til Politisk kvarter på NRK.

Det er foreløpig uklart om andre Venstre-representanter vil følge Kjenseths eksempel.

Det er knyttet svært stor spenning til avstemningen i Stortinget tirsdag, der representantene fra klokken 15 skal stemme over en rekke lovendringer som Ap, Frp og SV har gått sammen om å foreslå. I forslagene ligger det blant annet å tillate eggdonasjon, assistert befruktning for enslige, og tidlig ultralyd. Dessuten foreslås det å tilby gravide blodprøven NIPT, som kan avsløre skader og sykdommer hos fosteret tidlig i svangerskapet.

De foreslåtte liberaliseringene er de største på mange år.

Høyre-representant stemmer mot



Fakta om foreslåtte endringer i bioteknologiloven * Eggdonasjon skal bli tillatt. * Assistert befruktning skal bli tillatt for enslige. * Tidlig ultralyd og blodprøven NIPT skal gjøres tilgjengelig for alle. Testen gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil som Downs syndrom tidlig i svangerskapet. * 1. juli skal det åpnes for utvidet lagring av befruktede egg og lagring av kjønnsceller på ikke-medisinsk grunnlag. * Nedfryst sæd fra avdøde skal bli tillatt å bruke i assistert befruktning dersom dette er i tråd med avdødes ønske. (Kilde: NTB)

Kristian Tonning Riise (H) bekrefter at han stemmer mot regjeringen i bioteknologisaken.

– Jeg har tenkt mye på dette, og kommet fram til at jeg kommer til å stemme i tråd med egen samvittighet, sier Riise til NTB.

Ap, Frp og SV har med sine 86 mandater flertall på Stortinget, med én representant. MDG har varslet støtte til pakken. Også Rødt vil støtte endringene, med unntak av forslaget om eggdonasjon slik det er formulert, skriver NTB.



Senterpartiet og regjeringspartiene går mot endringene.

Kan bryte partilinjen

Flere Frp-ere har imidlertid varslet at de kan stemme mot flere av forslagene fra eget parti. Men ifølge NRK må minst fire Frp-ere bytte side dersom KrF skal oppfylt ønsket om å skrote liberaliseringen av bioteknologiloven.

Samtidig sier Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen og Siv Mossleth til NTB at de vil støtte forslaget om å tillate eggdonasjon.