Frp sier nei til SVs forslag om å legge ned storfylker

SV er avhengige av støtte fra Frp for å få forslaget sitt gjennom i Stortinget, men Frps Jon Helgheim sier til NRK at dette er lite aktuelt.

– Det har blitt brukt en formue på å opprette de nye fylkene. Det vil være galskap å bruke enda en formue på å tilbakeføre til de gamle fylkene, eller finne enda en ny modell, sier han.

Frps ønske er å fjerne fylkeskommunene i sin helhet, og det er dette som må på bordet om det skal være noe å diskutere, understreker Helgheim. Samtidig sa Helgheim til Klassekampen i forrige uke at han ikke avviste en reversering av Viken.

– Jensen har ryddet i rekkene

SVs stortingsrepresentant fra Buskerud, Arne Nævra, blir oppgitt over Frp.

Arne Nævra (SV) blir oppgitt over Frp. Foto: NTB scanpix

– Om ikke annet så viser dette Frps sitt vesen, det går ut som en løve og ned som en skinnfell. På denne måten får vi i hvert fall røket ut hva Frp egentlig mener. Men dette er rent sirkus, sier Nævra til NRK.

Også Sp har invitert til samarbeid om endringer i regionreformen og har sendt brev til Frp, Ap og Sv om saken.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener at den endrede tonen fra Frp skyldes at Siv Jensen har ryddet i rekkene.

Helgheim understreker at forslaget skal behandles i partiets stortingsgruppe før de tar endelig stilling.

Ber om prislapp

Helgheims partifelle Kari Kjønaas Kjos har stilt skriftlig spørsmål til kommunalminister Nikolai Astrup (H) om hva konsekvensene og kostnadene av å reversere regionreformen vil være.

Kari Kjønaas Kjos (Frp) vil ha svar på hva kostnadene av å reversere regionreformen vil være. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det gjør vi fordi opposisjonen, og spesielt Senterpartiet, drar opp igjen denne diskusjonen gang på gang. Det er greit å få fakta på bordet, sier Kjos til Dagen.

Hun sier at partiet ønsker et prisoverslag for å se om det er mulig å gjennomføre en reversering.

– Jeg er bekymret for de flere tusen ansatte som har stått i denne store omveltningen og er redd for at man mister gode ansatte når det blir så mye usikkerhet rundt deres fremtid, sier Kjos.

Kommunalpolitisk talsperson Heidi Greni i Sp sier til Dagen at hele poenget med å få satt en stopper for de nye fylkeskommunene nå, er at de ansatte skal slippe å leve videre i usikkerhet.

– Vi mener at en reversering nå vil være rimeligere enn å fortsette sentraliseringen og denne reformen, sier hun.