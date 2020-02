«Løslatt» Frp går imot plan mot knivvold

I tråd med innstillingen står Frp på sitt nei når saken behandles i Stortinget tirsdag. Det bekrefter partiets justispolitiske talsperson Himanshu Gulati overfor NTB.

– Frp er bekymret for kriminalitetsutviklingen i Oslo og har derfor bidratt til at vi får forbud mot machete, nytt gjengprosjekt i politiet og en rekke tiltak hva gjelder kniv, sier han, og legger til:

– Vi mener slike tiltak er viktigere enn en ny handlingsplan rundt knivvold, også fordi de nye trendene innebærer flere ting enn kun kniv.

Skuffet Bøhler

Aps justispolitiker Jan Bøhler er en av arkitektene bak forslaget. Han er veldig skuffet over holdningen til et Frp som nestleder Sylvi Listhaug mener nå har «sluppet ut av fengsel». Partiet gikk sist uke ut av regjeringen.

Bøhler minner om at det var tre-fire hendelser med vold og trusler med kniv i snitt per dag i 2014, det siste året statistikk over slike hendelser ble ført.

– Det er dessverre ingen grunn til å tro det er blitt færre tilfeller nå. Men det vet vi ikke, fordi vold og trusler med kniv ikke registreres i statistikken lenger, sier han til NTB.

Nettopp dette er bakteppet for at Ap vil ha «en egen statistikk for knivstikkinger og trusler med kniv». Bøhler mener det er uforståelig at ingen av Frps mange statsråder i Justisdepartementet de siste årene gjorde noe med dette.

Foreslår machete-forbud

Ap vil også at handlingsplanen skal omfatte bedre håndheving av forbudet mot å bære kniv på offentlig sted, bruk av straffereaksjoner, utvidelse av forbudslista i våpenlovforskriften og redusert tilgjengelighet for farlige kniver. Bøhler ser også for seg samarbeid med skolene og forebyggende tjenester for barn og unge.

Kravet om et forbud mot machete har imidlertid regjeringen fulgt opp. I november i fjor la Justisdepartementet fram et forslag om å endre våpenforskriften slik at «erverv, eie eller innehav av machete/lange kniver med bladlengde fra 25 centimeter forbys».

Forslaget er nå på høring, og frist for å sende inn svar er satt til 21. februar. Det trenger ikke stortingsbehandling. De fire partiene som fremforhandlet Granavolden-plattformen for ett år siden, var enige om å innføre et forbud mot machete.