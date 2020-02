Frp frigjør seg fra bompengeavtalen

Transportpolitisk talsperson Morten Stordalen i Frp sier til Klassekampen at partiet ikke lenger står bak avtalen mellom de fire borgerlige partiene.

– Vi er ikke bundet av Granavolden eller noen avtaler med regjeringen. Vi tar det fra sak til sak, sier Stordalen etter Frps regjeringsexit forrige uke.

Venstres Jon Gunnes viser til at avtalen er vedtatt i statsbudsjettet, og at Frp ikke har støtte til å gjøre nye vedtak for å endre på det.

– Det er litt overraskende hvordan de prøver å sno seg unna avtaler de har vært med på å lage, sier Gunnes, som sitter i transportkomiteen på Stortinget.

Frp truet i august med forlate regjeringen på grunn av et voksende folkelig opprør mot økte bompenger. Avtalen fra august innebærer at staten betaler en større andel av bymiljøpakkene, blant annet til kollektivtiltak, men med et krav om at bompengene måtte reduseres. Det ble også satt av 1,4 milliarder kroner årlig til å kutte bompenger utenfor byområdene.

– Det vil være klokt av regjeringen og den nye samferdselsministeren at de ikke reverserer bompengekutt, sier Stordalen til Klassekampen.

Den ferske samferdselsminister Knut Arild Hareide fra KrF sier at han ikke har planer om å endre på det de fire ble enige om.

– Jeg har nok et litt mer avslappet forhold til bompenger enn det Frp har, men jeg er også opptatt av at bompengene ikke blir så høye at folk mister respekten for systemet, sa Hareide til NTB mandag.