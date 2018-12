– Minst én må ut, ikke sikkert det blir Hareide

Hoder vil rulle når maktkampen i KrF er ferdig, og det er ikke sikkert det blir Hareides, sier professor i ledelse.

Torsdag skriver Sigbjørn Aanes, Erna Solbergs tidligere høyre hånd, på Facebook at KrF-leder Knut Arild Hareide er i ferd med å dra i gang en omkamp om regjeringssamarbeidet.

Statsminister Erna Solberg sammen med Sigbjørn Aanes t.h. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Nå oppildner Hareide til ny kamp om makt. Her sier Hareide egentlig at han ikke har gitt opp kampen selv om han ikke fikk flertall på landsmøtet, skriver Aanes på Facebook.

12. oktober sa hans nestleder Olaug Bollestad til ABC Nyheter at partiet ville stemme ned alle andre partiers forslag i påvente av partiets veivalg. Nå sier partileder Knut Arild Hareide det stikk motsatte - at partiet er klar til å støtte forslag fra andre.

– Hareide vil bruke sin autoritet til å stikke kjepper i hjulene for at KrF skal inn i sittende regjering og han gir nærmest en åpen oppfordring til venstresiden om å fremme forslag som kan skape vanskeligheter. Dette er egentlig en helt oppsiktsvekkende åpen omkamp av Hareide, mener Aanes.

Partiets 2. nestleder Kjell Ingolf Ropstad er i gang med å lede de svært vanskelige forhandlingene om regjeringssamarbeid med Høyre, Frp og Venstre. Bare så vidt fikk han med seg KrFs landsmøte til å gå den veien, hjulpet av den kontroversielle abort-saken.

– Noen må gå

Professor i ledelse ved Høyskolen i Kristiania, Tom Karp, er enig med Aanes i at Hareide ser ut til å invitere til omkamp om KrFs politiske veivalg. Tidligere har Hareide varslet at han vil gå av hvis han taper på landsmøtet. Nå er det ventet at han vil sitte fram til regjeringsforhandlingene er ferdige. Hareide har i etterkant av tapet uttalt at han vil fortsette dersom de havarerer.

I dag viser KrF de fortsatt ikke har tatt på seg silkehanskene. I en pressekonferanse retter de sterk kritikk mot regjeringen for gjennomføring av terrorsikring, men gikk ikke så langt som mistillit - selv om et slikt utkast forelå, skrev Klassekampen. En regjering partiet er i forhandlinger med.

– Vi har valgt å håndtere denne saken på egen kjøl. Dette handler om folks liv og sikkerhet, forklarer KrFs Hans Fredrik Grøvan til TV 2 Nyhetskanalen.

– Åpent maktspill

Karp påpeker at resultatet av kaoset vil til slutt havne på statsminister Erna Solbergs (H) bord, som får den virkelig vanskelige jobben med å velge. Hvor mye er det verdt å ofre for å få en flertallsregjering? Vil hun sitte som statsminister for enhver pris?

Karp tror boken til Knut Arild Hareide har bidratt til at proppen løsnet og at maktspillet pågår i full offentlighet. I boken beklaget Hareide seg over at Høyre beveger seg i en liberalistisk retning, mens han skrøt av Arbeiderpartiet og partileder Jonas Gahr Støre.

– Vi er vitner til et åpent maktspill som vanligvis foregår bak lukkede dører. Men slike maktspill er vanlige i politikken. Når kampen er over må man telle hvor mange fingre man har igjen og hva man står igjen med, sier Karp.

Han viser til at Fremskrittspartiet har allerede opplevd en betydelig regjeringsslitasje, der flere statsråder har måttet gå.

– Ingen leder ville ha klart å samle KrF

– Nå kommer Frp til å krasje med KrF om saker som engasjerer folk, som alkohol, abort og innvandring. Allerede i de innledende rundene skapte det raseri blant representantene. Om Ropstad klarer å hale samarbeidet i land er et helt åpent spørsmål. Hareide trenger ikke å gi opp kampen, sier Karp.

– Burde Hareide ha trukket seg fra ledervervet?

– Vi ønsker alle en stor og samlende leder. Men selv ikke den beste retorikeren og den mest inspirerende lederen kunne ha samlet Kristelig Folkeparti i den tilstanden de er i nå. Partiet vet jo ikke selv hva det vil. Dette må få lov til å spille seg ut. De vil miste noen velgere, mens andre vil melde seg inn, avhengig av hvilket veivalg de tar, sier Karp.