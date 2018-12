Hareide kontaktet Arbeiderpartiet etter skjebnetalen: Ba Støre unngå maktspill

Da Knut Arild Hareide startet maktkampen i KrF kontaktet han Arbeiderpartiet med et klart budskap: Ikke bland dere inn i KrFs interne prosess!

Mens KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad og Høyre samarbeidet tett i prossessen før KrFs veivalg, oppfordret Hareide Arbeiderpartiet om å la KrF være i fred.

Budskapet skal ha vært så krystallklart at Arbeiderpartiet internt knapt diskuterte utspill Høyre ikke kunne overgå, ifølge ABC Nyheters kilder.

Hareide: – Mer glad i Ropstad enn noen gang

Hareide til Ap: Ikke kom med lokketilbud



Hareide meddelte Arbeiderpartiet at de ikke skulle komme med lokketilbud eller starte forhandlinger i pressen.

Det ble av Hareide-fløyen ansett som både ryddig og strategisk klokt. Skulle Høyre og Arbeiderpartiet starte budrunder i media, antok den røde-fløyen at det fort ville ende i saker som barnetrygd, abort og kontantstøtte. Her ville de blå vinne budkrigen.

– For meg var det viktig at KrF skulle eie debatten om KrFs veivalg. På tross av uenigheten med Ropstad om hans utfordringer til andre partier – har vi hatt en tillitsfull og god dialog gjennom hele prosessen. Jeg hadde kontakt mot Ap etter at jeg ga mitt råd 28. september. Her ba jeg Ap vise respekt for at dette valget var KrF sitt. Jeg er glad for den ryddigheten Ap viste hele veien i denne prosessen, sier Hareide til ABC Nyheter.



SV mener KrF kun har fått smuler i budsjettavtalen

– Erna Solberg kan kanskje overleve som partileder

I Arbeiderpartiet var det heller ikke aktuelt at partiledeler Jonas Gahr Støre skulle få fullmakt til å gå imot punkter i programmet for å vippe flertallet og få regjeringsmakt.

– Erna Solberg kan kanskje overleve som partileder med å gi bort en sak hun har tapt på landsmøtet. Helt umulig for en Arbeiderpartileder å gjøre tilsvarende. Hadde satt partiet i brann om Jonas hadde gått mot eget partiprogram for å bli statsminister, sier en sentral kilde i Ap tett på Jonas Gahr Støre.

Hareide ønsker ikke å kommentere hva han synes om Høyres rolle i KrFs veivalg.

Frp forventer en annen tone fra KrF

Uenighet om avtale: Hareide sjokkert



Ifølge ABC Nyheters kilder skal KrF-leder Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad hatt en avtale om å ikke starte regjeringsforhandlinger i media.

Etter et hemmelig kveldsmøte med blant andre statsminister Erna Solberg (H) 11. oktober skal KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad ha brukt muligheten for å endre abortloven for det den var verdt i kampen om KrFs veivalg. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hareide mente avtalte utspill mellom Ap og KrF var uaktuelt fordi dette ville være et brudd på avtalen mellom de to fløyene.

Det skal være uenighet mellom Hareide og Ropstad om hvorvidt det omstridte abortutspillet til Ropstad er et brudd på avtalen.

Da utspillet kom i VG 18. september skal Hareide oppfattet dette som et klart brudd på avtalen og blitt sjokkert.

I saken utfordret Ropstad Jonas Gahr Støre og Erna Solberg om de kunne åpne for endringer i abortloven.

Ropstad uttalte at partiet bør ha abortendringer som et av sine viktigste krav i eventuelle regjeringsforhandlinger, enten det blir med de borgerlige eller Ap og Sp.



VG: Én av fem KrF-tillitsvalgte vurderer å trekke seg

Hemmelig Høyre-møte

Mandag publiserte VG informasjon om et til da ukjent møte mellom Ropstad og Høyre-ledelsen.

I et hemmelige møte på Statsministerens kontor (SMK) på kveldstid 11. oktober, der også KrFs andre nestleder Olaug Bollestad deltok, ble endringer i abortloven diskutert. Etter det startet Ropstad et hardkjør hvor han argumenterte for en historisk mulighet til å endre abortloven hvis partiet fulgte hans råd.

Ifølge ABC Nyheters kilder skal KrF-leder Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad hatt en avtale om å ikke starte regjeringsforhandlinger i media. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

På et møte i Hordaland KrF fire dager senere trakk Ropstad for første gang fram både abortlovens paragraf 2c, tvillingabort og bioteknologiloven som tre områder han mente KrF kunne få gjennomslag med Høyre.

18. oktober gikk han ut i mediene og ba Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre avklare sitt syn på saken. Samme dag svarte Solberg imøtekommende at Høyre var klare til å diskutere abortloven, noe som er i strid med Høyres program, mens Støre gjorde det klart at noen endring av loven er uaktuelt.

– Vi har vært uenige om abortutspillet og at det ble startet regjeringsforhandlinger før vi hadde tatt vårt veivalg, sa Hareide etter et møte i KrFs stortingsgruppe mandag.

Hareide ble informert om møtet mellom Ropstad og Høyre-ledelsen. Ifølge Erna Solberg var det nestlederne som tok initiativ til møtet.

Ropstad har ikke besvart ABC Nyheters henvendelse.

Tajik angrer ikke på strategi

Ap-nestleder Hadia Tajik mener det var korrekt av partiet å ikke blande seg i KrF sitt veivalg gjennom å samarbeide tettere med den røde siden i partiet.

Ap-nestleder Hadia Tajik. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– KrF ba om å få ta sin avgjørelse uten innblanding fra andre partier. Vi respekterte det. På områder som bistand, fattigdomsbekjempelse, klima og utjevning av forskjeller mener vi det ville vært langt mer å hente på vår side av politikken. Det var ikke aktuelt for oss å gå imot eget partiprogram og egne verdier for å komme i regjering, så på direkte spørsmål om innstramminger i abortrettigheter sa vi nei, sier hun til ABC Nyheter.

– Angrer du i ettertid?

– Arbeiderpartiet er en frihetsbevegelse som i over 100 år har kjempet for muligheter for alle og likestilling. Det vil det aldri bli aktuelt å ofre kvinners rettigheter for regjeringsmakt. Så nei. Det er i slike øyeblikk man også viser hva man egentlig er laget av: Et parti som setter makt foran prinsipper, som Høyre, eller et parti som fortsetter å kjempe for det man tror på, sier hun.

Men også Hareide har hatt møter med Støre om å gå til venstresiden. Det siste året skal omfanget av samtaler mellom Støre og Hareide økt.

– Jeg har snakket med Hareide om politikk i mange sammenhenger, hans ideer om et retningsvalg mot venstresiden er noe vi har snakket om i formelle og uformelle sammenhenger, men jeg har ikke gitt eller blitt spurt om politiske løfter, sier Støre til VG.

