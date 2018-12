Bollestad forsvarer taxfree-finte som utløste Frp-raseri

12. oktober sa KrF-nestleder Olaug Bollestad at partiet ville stemme ned alle andre partiers forslag i påvente av partiets veivalg. Nå har partiet valgt Erna Solberg, men vil stemme for forslag med opposisjonen frem til de er i regjeringskontorene.

Siv Jensen har ikke lenger tillit til KrF etter partiets tax free-finte i Stortinget tirsdag.

På Frps gruppemøte tirsdag holdt budsjettforslaget på å bli nedstemt, og nå er det raseri i store deler av Frp.

Midt i forhandlingene om en ny budsjettavtale sikret KrF flertall på Stortinget for å skrote Frps endring i taxfreekvoten. Regjeringen innførte i 2014 en ordning der man kunne ta med to ekstra flasker vin inn i landet, dersom man ikke benyttet seg av tobakkskvoten. Nå reverseres endringen.

Det var Olaug Bollestad som selv lanserte taxfree-finta som har utløst raseri i Frp. Fra Stortingets talerstol tirsdag ga hun Arbeiderpartiet ideen om at endringen kunne gjelde fra 2020 og ikke 2019.

– KrF har vært imot dette hele tiden

Samtidig satt KrFs andre nestleder Kjell Ingolf Ropstad i forhandlinger med Frp, Høyre og Venstre om neste års statsbudsjett.

Overfor ABC Nyheter forsvarer Bollestad avgjørelsen som ga Frp et sviende nederlag.

– KrF stemte mot denne utvidelsen i 2014 da regjeringen med støtte av Venstre vedtok dette på tross av den samarbeidsavtalen vi hadde i Nydalen om at norsk alkoholpolitikk skulle ligge fast. KrF har vært imot dette hele tiden, ikke minst fordi det har vist også å påvirke Vinmonopolet, som er et utrolig viktig alkoholpolitisk virkemiddel. Tirsdag var det vårt dokument 8-forslag som ble behandlet, et forslag vi leverte i februar og behandlet i salen nå. Så var KrF opptatt av at vi ikke skulle ødelegge for 2019 budsjettet og gikk derfor for 2020, skriver Bollestad i en sms.

Dokument 8-forslag Stortingsrepresentantene kan på eget initiativ ta opp saker i Stortinget – representantforslag. Representantforslag S er forslag til vedtak vedrørende alminnelige saker og budsjettsaker (stortingsvedtak)



Representantforslag L er forslag til vedtak vedrørende lovsaker (lovvedtak)



Representantforslag L S er forslag til vedtak vedrørende både alminnelige saker, budsjettsaker (stortingsvedtak) og lovsaker (lovvedtak)

Representantforslagene består vanligvis av to deler: Bakgrunn inneholder en begrunnelse for forslaget som blir lagt frem, deretter følger selve forslaget. Representantforslaget blir først sendt til en komité for behandling der. Komiteen avgir deretter en innstilling til Stortinget. Er det behov for utredning, foreslår komiteen at forslaget sendes til regjeringen for utredning der. Representanter fra ulike partier kan gå sammen om representantforslaget, men en enkelt representant kan også fremme en sak alene. Representantforslagene trykkes som en del av dokumentserien, derfor kalles de også «Dokument nr. 8» eller «Dokument 8-forslag». I løpet av en sesjon blir det behandlet godt over hundre representantforslag.

12. oktober: Vil stemme ned alle andres forslag

KrFs stortingsgruppe har besluttet å stemme imot stort sett alle forslag fra andre partier i Stortinget, inntil partiets veivalg er avklart, slo Olaug Bollestad fast overfor ABC Nyheter 12 oktober.

Midt i KrFs veivalg ble situasjonen for krevende for partiet:

– På grunn av den situasjonen partiet er i, vil vi i stor grad ikke stemme for annet enn egne forslag. Dette er stortingsgruppens vedtak, sa Bollestad til ABC Nyheter.

Bakgrunn: KrF vil stemme ned alle andres forslag i Stortinget inntil videre

Nå er veivalget tatt og KrF landet på blå side - i tråd med Bollestad sitt ønske. Men nå vil KrF stemme for røde forslag helt til de eventuelt er i regjering.

Det slår Knut Arild Hareide fast overfor NRK.

– Slik vil vi gjøre nå til vi lander regjeringssamarbeidet

Hareide understreker at han neppe vil komme med egne forslag som går mot regjeringens politikk, men at partiet er klar til å støtte forslag fra andre, hvis de er enig i dem.

– Jeg har ikke full oversikt, men det er naturlig at det er slik vi vil oppføre oss. Vi har ikke satt vårt politiske arbeid på vent. Slik opptrådte vi også under diskusjonen om vårt veivalg. Slik vil vi gjøre nå til vi lander regjeringssamarbeidet, sier Hareide.

– Vi har lovet velgerne våre og partiet vårt å stå for vår politikk. Vi skal være konstruktive, men vi må jo opptre på en måte som gjør at vi kan se velgerne våre i øynene, sier Hareide videre til NRK.

ABC Nyheter har spurt Bollestad på sms om «hvorfor KrF kan stemme med opposisjonen nå og ikke underveis i valget», og om hun mener det er riktig «å fortsette å stemme for forslag med opposisjonen frem til KrF eventuelt er i regjering».

Bollestad har ikke besvart henvendelsen.

– Som å ligge med stripperen

– Nå er jeg ikke akkurat moralens høyborg, men dette fortoner seg som like lurt som å ligge med stripperen på utdrikningslaget, med den begrunnelse at man jo ikke er gift ennå, skriver tidligere statssekretær i justisdepartementet for Frp Ove Vanebo.

Tidligere statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Ove Vanebo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Han reagerer på Hareides uttalelser til NRK.

– Dette er jo selvfølgelig bare et tulleprinsipp. Så sent som 12. oktober gikk KrF-nestleder Bolletad ut og sa at partiet ville stemme ned alle andre partiers forslag, selv om de var enige. Nettopp begrunnet i diskusjonen om veivalg, skriver Vanebo på Facebook.

I dag er Vanebo senioradvokat i Kluge Advokatfirma.

ABC Nyheter har fått tillatelse til å gjengi innholdet i Facebook-innlegget.

SE VIDEO: De blå vant kampen om KrFs veivalg