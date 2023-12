2023 har vært et innholdsrikt år for Bahareh Letnes (33). I mars fikk hun sin egen TV-serie med Per Sandberg (63). Måneden senere ble det kjent at forholdet mellom Letnes og Sandberg var over.

I TV-serien «Per & Baharehs Grand Hotel» på TV 2 fikk publikum se det daglige liv på hotellet Grand Hotel i Halden. Paret stod ansvarlig for drift av både hotell og bar. Nå driver Letnes hotellet og baren alene.

Letnes forteller at hun i utgangspunktet var skeptisk til serien.

– Jeg trodde ikke dette kom til å bli noe bra underholdning. Men overraskende nok ble den veldig godt likt av folket, jeg har ikke hørt noe negativt om serien. Alle som treffer meg på gata sier jeg burde jobbe mindre. Jeg er glad for at en TV-serie kunne vise hvem jeg er, og vise hvor jeg hardt jeg jobber for å nå mine mål og drømmer, sier hun til ABC Nyheter.

Har vært sykmeldt

33-åringen erkjenner at året har vært tøft.

– 2023 har vært et skikkelig vanskelig år. Bruddet var veldig tøft og trist. Det var mange tårer og depresjon. Jeg har vært sykmeldt. Samtidig er jeg stolt av meg selv. Nå er jeg enda sterkere enn før.

Letnes forteller at jula er en høytid hun er veldig glad i.

– Jeg elsker jul, jeg er et skikkelig julemenneske! Jula for meg betyr tid med familien, og hyggelige stunder med nære og kjære. Hele desember med alt av forberedelser er jo så koselig.

– Har du noen nyttårsforsetter?

– Ja, å lære meg å spille sjakk. Alle mennesker bør kunne det, det er den beste hjernetreningen. Jeg skal begynne på sjakkurs online 5. januar. Jeg går inn i det nye året full av optimisme og motivasjon. Jeg gleder meg veldig og ser veldig lyst på 2024, forteller hun.

Bahareh Letnes og Per Sandberg under presentasjonen av årets Skal vi danse-deltakere i 2019. Foto: NTB

Fortsatt singel



Letnes forteller at hun har planer om å studere statsvitenskap i Oslo fra høsten av. Dette skal hun gjøre ved siden av hotelldriften. Under kommunevalget i høst stilte Letnes til valg for Venstre i Halden. Hun forteller at hun har ambisjoner innenfor politikken.

– Ja, selvfølgelig. Jeg håper utdanningen og medlemskapet i Venstre kan gi meg god kompetanse innenfor politikken. Jeg har store ambisjoner for framtiden. Jeg må kanskje starte i kommunestyret og bygge meg videre opp derfra.

Letnes forteller at hun fortsatt er singel.

– Noen ganger må du være alene for å virkelig vite hva du er verdt, sier hun.

Bahareh Letnes og Per Sandberg under åpningen av Grand Bar i Halden i mai 2020. Foto: Heiko Junge / NTB

– Når var du ordentlig glad sist?

– Det var mai 15. mai i 2020 under åpningen av Grand Bar i Halden. Da gikk min drøm i oppfyllelse.

– Er det noe du angrer på i livet?

– I 20-årene angret jeg ofte på ting jeg hadde gjort, men nå er jeg en moden dame. Jeg vet at mennesker kan gjøre feil, og lære av de i stedet for å angre på ting. Å angre på noe som helst er bortkasta. Hva hjelper det deg om du angrer på noe? Ikke får du det omgjort og ikke kommer du deg videre, svarer Bahareh Letnes.