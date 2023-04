– Vi ønsker å meddele at forholdet mellom oss er over. Vi har kommet dit hen at våre fremtidige veivalg er ulike. Bruddet er udramatisk, og vi gir ikke kommentarer utover denne meddelelsen, skriver Per Sandberg i en uttalelse til TV 2.

Forholdet mellom den tidligere asylsøkeren Letnes og Frp-politikeren ble kjent i 2018. I juli samme år skapte en ferietur paret tok til Iran mye oppstyr. Turen skjedde mens Sandberg var statsråd, og Sandberg fikk kritikk for å ha tatt med tjenestetelefonen på en privat reise til Iran. I tillegg hadde han reist uten å varsle Statsministerens kontor om turen. Det hele endte med at Sandberg trakk seg som nestleder i Frp og han gikk også av som statsråd.

Sandberg representerte Trøndelag Frp på Stortinget i 20 år fra 1997, han var fiskeriminister mellom 2015 og 2018 og Frp-nestleder i tolv år fra 2006. Han har siden meldt seg ut av partiet og er nå medlem i Liberalistene.

I mars i år hadde TV-serien «Per og Baharehs Grand Hotel» premiere på TV 2 Play og TV 2 Zebra. I serien fikk publikum se hvordan det går når paret tar over Grand Hotel midt i Halden sentrum, og sammen må stå ansvarlig for drift av både hotell og bar. Serien ble avsluttet 29. mars.