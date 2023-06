Tilbake i 2018 ble det kjent at daværende fiskeriminister Per Sandberg (63) og Bahareh Letnes (33) var et par. I april ble det kjent at forholdet var over.

Nå åpner Letnes opp om bruddet i et intervju med Dagbladet.

– Jeg fulgte kjærligheten, men det gikk ikke slik jeg trodde og vi håpet. Jeg må rydde opp i hodet mitt, det er litt rotete der nå. Det er bedre å ta smerten ved et brudd, enn å leve i et forhold som ikke er bra lenger. Et brudd har flere årsaker. Vi driver fremdeles hotelldriften sammen, inntil videre, sier hun til avisen.

Alder medvirkende årsak

I mars i år hadde TV 2-serien «Per og Baharehs Grand Hotel» premiere. I serien fikk publikum se hvordan det går når paret tar over Grand Hotel midt i Halden sentrum, og sammen må stå ansvarlig for drift av både hotell og bar.

Letnes og Sandberg møttes for første gang på en kafé på Karl Johan i Oslo. 33-åringen er tydelig på at alderen var en medvirkende årsak til bruddet. Letnes forteller at foreldrene ikke ønsket at datteren skulle bli sammen med en mye eldre mann, og som attpåtil var en offentlig person.

Per og Sandberg Bahareh Letnes under åpningen av puben Grand Bar i Halden i 2020. Foto: NTB

– Foreldrene mine fikk rett. Jeg skulle hørt på pappa. Våre veier tok forskjellige retninger. Vi er på ulike steder i livet. Ulikhetene ble for store. Jeg har aldri grått så mye som i år, både før og etter bruddet. Kjærligheten tok slutt, men jeg er fortsatt glad i Per, sier Letnes til Dagbladet.

Per Sandberg er informert om at Letnes omtaler bruddet. Han ønsker ikke å gi noen kommentarer overfor Dagbladet.

Omstridt ferietur

Letnes har de siste årene deltatt i flere realityprogrammer: Camp Kulinaris», «Charterfeber» og «Skal vi danse».

Sommeren 2018 skapte en ferietur paret tok til Iran mye oppstyr. Turen skjedde mens Sandberg var statsråd, og Sandberg fikk kritikk for å ha tatt med tjenestetelefonen på en privat reise til Iran.

I tillegg hadde han reist uten å varsle Statsministerens kontor om turen. Det hele endte med at Sandberg trakk seg som nestleder i Fremskrittspartiet og han gikk også av som statsråd.