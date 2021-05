Bahareh Letnes i strupen på Sylvi Listhaug i krangel om religiøse høytider

– Etter 15 år i Norge visste jeg ikke at Kristi himmelfartsdag var så viktig for deg, så en forsinket gratulerer med Kristi himmelfartsdag fra meg og alle muslimer. Jeg er visstnok ikke integrert godt nok , sier Bahareh Letnes til Dagbladet.

Hun kommer med utspillet etter at Sylvi Listhaug i sosiale medier ønsket å markere Norges offisielle helligdag, Kristi himmelfartsdag torsdag 13. mai, samme dag som muslimene avsluttet fastemåneden ramadan.

– Må bli slutt på å viske ut egen kultur og egne tradisjoner

«Tydeligvis er det greit å ønske muslimer en god feiring, men å sende en hilsen på Kristi Himmelfart er ikke politisk korrekt. Det må bli slutt på å viske ut egen kultur og egne tradisjoner», skrev Listhaug på Twitter.

Kringkastingsrådet har mottatt flere klager på NRK-programmet «Festen etter fasten», som markerer slutten på ramadan. En fellesnevner blant klagene er at kristne ikke får nok plass i statskanalen, skriver Kampanje.

Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

«Ser flere artikler om Id-feiring i dag og den siste uka. Hva med Kristihimmelfartsdag. Har ikke NRK forstått at vi er et kristent land og at mange føler urett med NRKs prioritering på dette området,» skriver en av klagerne.

– Ikke avskrekkende, for å si det sånn

Id al-fitr er avslutningen på fastemåneden ramadan. Feiringen begynte ved solnedgang onsdag 12. mai og varte hele dagen etter. I år sammenfalt den med Kristi Himmelfartsdag, som er definert som norsk høytidsdag.

Prosjektleder Vivi Stenberg forsvarer programmet som vant prisen «årets nyskapning» på Gullruten.

– At det kommer inn klager, er forventet, men 14 i tallet er ikke avskrekkende, for å si det sånn. Vi merker et mye mindre trykk på den type negative henvendelser enn i fjor. Da mottok Kringkastingsrådet 492 henvendelser om «Festen etter fasten». 257 av dem var negative, forteller Stenberg.

– Hva vet du egentlig om norske muslimer

Bahareh Letnes angriper den nye Frp-lederen som hun mener bidrar til muslimhets.

– Hvor langt ned er du villig til å synke, eller hvor langt er du villig til å gå for å finne angrep og mistillit til alle muslimer i Norge? Hva vet du egentlig om norske muslimer, sier Letnes til Dagbladet.

Hun mener Frp-lederen på den ene siden framstår med sterke kristne verdier, mens hun samtidig virker fordømmende overfor mennesker med annen tro.

Erna: – Kjære alle muslimer, jeg ønsker dere en god og trygg id-feiring

Listhaug avviser Letnes beskyldninger. Hun stiller seg uforstående til den sterke kritikken og viser til at de fleste muslimer i Norge er godt integrert.

Statsminister Erna Solberg (H) benyttet anledningen til å gratulere alle Norges muslimer.

– Kjære alle muslimer, jeg ønsker dere en god og trygg id-feiring, eid mubarak, sa Solberg i en kort video på Instagram.

Ramadan og Kristi himmelfartsdag

Ramadan er den islamske fastemåneden, måneårets niende måned. Fasten, eller sawm på arabisk, i ramadan er en av islams fem søyler og en religiøs plikt for alle muslimer, ifølge Store norske leksikon.

Under ramadan skal man gi avkall på mat og drikke fra daggry til solnedgang. Det er heller ikke tillatt å røyke, og det kreves seksuell avholdenhet. Fasten kan imidlertid ikke vare lenger enn 30 dager.

Kristi himmelfartsdag er en kristen høytid som feires til minne om at Jesus Kristus ble tatt opp til himmelen, ifølge Det nye testamentet i Bibelen.

Himmelfarten skal ha skjedd den 40. dagen etter oppstandelsen, det vil si torsdag i den sjette uken etter påske, ti dager før pinse.