– Det har vært et sammentreff, snarere enn en krasj. Skadene har skjedd over vannlinjen, så det har ikke ført til noen utslipp, og ingen personer har kommet til skade, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, Erik Brynhildsbakken, til VG.

Båtens tur fra Hirtshals til Larvik lørdag kveld ble innstilt etter kollisjonen med moloen i Hirtshals.

Søndag morgen skriver Color Line i en trafikkmelding at alle dagens avganger med Superspeed 2 også er kansellert. Det gjelder to avganger fra Larvik og to avganger fra Hirtshals.

– Skipet skal nå til verft i Danmark for å vurdere skadene. Så får vi se om det også er nødvendig med ytterligere kanselleringer, sier Erik Brynhildsbakken til Dagbladet.

Han legger til at alle passasjerene vil få tilbud om ombooking.