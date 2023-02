Fjord Line flytter fra Langesund til Sørlandet

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



FERGE: Fjord Line gjør endringer i sine seilingsruter når de to skipene «Bergensfjord» og «Stavangerfjord» er klare til å seile igjen i mai og juni.

Mens de tidligere vekselvis har trafikkert ruten mellom Langesund og Hirtshals i Danmark, i tillegg til å opprettholde forbindelsen Bergen/Stavanger-Hirtshals, kuttes nå Langesund ut til fordel for Kristiansand.

Samtidig vil det bli et helårstilbud.

– Dette er et strategisk grep for å sikre et enda bedre tilbud for våre reisende og fraktkunder på den korteste korridoren mellom Norge og kontinentet, sier adm. direktør Brian Thorsted Hansen i Fjord Line til Finansavisen.

Fra før har Fjord Line høyhastighetskatamaranen «Fjord FSTR» på ruten Kristiansand–Hirtshals. Konkurrenten Color Line har også avganger fra Kristiansand til Danmark, samt fra Larvik.

– Styrker dere nå konkurransen mot Color Line?

– Konkurransesituasjonen har vært der over tid. Vi ser for oss at vi nå skaper et bedre tilbud, med høyere frekvens og et helårstilbud, sier Thorsted Hansen.

Venter høyere etterspørsel

Mens «Bergensfjord», «Stavangerfjord» og «Fjord FSTR» alle vil seile til Danmark syv måneder i året, vil man i de fem andre månedene nå også kunne reise med enten «Bergensfjord» eller «Stavangerfjord». Fjord Lines øvrige ruter vil ikke påvirkes av endringene.

– Vil endringene påvirke prisene?

– Med økt frekvens og et bedre tilbud tror vi etterspørselen vil øke. Det er et større kundegrunnlag ut fra Kristiansand, svarer Thorsted Hansen.

Økt booking

Siden begynnelsen av 2020 har Fjord vært påvirket av Covid-19-pandemien og energikrisen. Selskapet har tilpasset operasjonen for å møte utfordringene, senest ved redusert seilingsplan og ved å beslutte å bygge om «Stavangerfjord» og «Bergensfjord».

Mens rederiet tidligere bare kunne bruke flytende naturgass (LNG) som drivstoff, noe som har vist seg svært kostbart på grunn av den kraftige økningen i LNG-prisen, vil det om noen måneder ha helt nye motorer som kan veksle mellom å benytte marin gassolje – MGO – og LNG.

Thorsted Hansen ser imidlertid en oppgang i bookingen nå.

– Den markoøkonomiske situasjonen er noe som påvirker alle, men når jeg sammenligner reiselysten med samme periode i fjor, så har vi flere bookinger enn tidligere. Vi ser med optimisme på 2023, sier Fjord Line-sjefen, som ikke ser bort fra at flere søker kortere reiser når økonomien blir trangere.

Det er rundt 15.000 kunder som allerede har booket reiser fra Langesund til Nord-Jylland med Fjord Line i år. Disse vil bookes om til å reise til eller fra Kristiansand, eller de kan få refundert bestillingen.