Det blåste kraftig i området ved Björlanda Kile der en båt med sju personer gikk på grunn.

Båter fra Sjöräddningssällskapet og Kustbevakningen kom til unnsetning og fikk evakuert fem av personene om bord i båten, mens et helikopter ble tilkalt for å hente opp de to siste som var om bord.

Årsaken til at det ble benyttet helikopter var at det var snakk om to personer med funksjonsnedsettelser som ikke var i stand til å ta seg over til en redningsbåt på egen hånd, opplyser sjøredningsleder Pontus Svensson.

Alle de sju er ført til sykehus med lettere skader.