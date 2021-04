Saken dreier seg om Ap-nestleder Bjørnar Skjæran og sju andre som i forrige måned samlet seg til nachspiel på et hotellrom i Bodø etter årsmøtemiddagen i Nordland Arbeiderparti.

Påtalemyndigheten har kommet til at samlingen ikke kan anses som et arrangement og henlegger saken.

– Statsadvokaten i Nordland har vurdert saken på nytt og kommet til at ingen kan straffes for samlingen på hotellrommet lørdag 13. mars 2021, verken etter den nasjonale forskriften eller den lokale forskriften gjeldende for Bodø kommune, skriver Nordland statsadvokatembeter.

Ny begrunnelse

Politiet opprettet sak etter at hendelsen ble kjent i mediene, og etterforsket saken for å avdekke om det hadde skjedd et brudd på smittevernreglene. Saken ble imidlertid raskt henlagt fordi politiet fant at det var motstrid mellom nasjonale og lokale regler for regulering av arrangementer.

Statsadvokaten ba så på eget initiativ om å få saken tilsendt og konkluderte med å sende den tilbake til politiet med beskjed om hente inn flere opplysninger. Statsadvokaten har besluttet å opprettholde henleggelsen, men med en annen begrunnelse enn første gang.

– Faller utenom

– Et hotellrom som leies ut for overnatting, faller utenfor regelen om arrangement, og statsadvokaten har kommet til at sammenkomsten de åtte mistenkte hadde 13. mars ikke rammes av den nasjonale forskriften. Det foreligger heller ikke brudd på de lokale forskriftene, og saken må derfor forbli henlagt, skriver konstituert førstestatsadvokat Hilde Stoltenberg.

Nestleder Bjørnar Skjæran var sistemann inn og førstemann ut fra hotellrommet den aktuelle kvelden, skriver statsadvokaten. Han la seg flat og beklaget samlingen på hotellrommet etter at politiet første gang etterforsket saken. Fredag gjentok han beklagelsen.

– Jeg tar henleggelsen til etterretning. Jeg har tidligere sagt at jeg burde stoppet sammenkomsten da jeg var innom rommet. Selv om Statsadvokaten har konkludert med at det ikke er brudd på retningslinjer, burde vi ikke vært samlet på den måten. Min beklagelse står fast, sier Bjørnar Skjæran til VG.