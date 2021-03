Det er tungt å komme ubeskrevet inn i rikspolitikken uten å egentlig ha noe å melde. Spesielt når du nærmest umiddelbart får økenavnet «Ukjente Bjørnar».

Jobb nummer én måtte være å bli den mer kjente Bjørnar. En jobb nestledere før ham ikke behøvde å ta. Trond Giske var godt kjent fra før. Det samme var Bjørnars nestleder-kollega Hadia Tajik da hun ble valgt. Blant nestledere i Arbeiderpartiet, som ikke siden ble ledere, finnes evige navn som Einar Førde og Thorbjørn Berntsen.

Men etter at Bjørnar Selnes Skjæran ble annonsert som ny nestleder i Norges største opposisjonsparti i 19. mars 2019, og valgt 6. april, har han knapt blitt enset av norsk offentlighet.

På et newsflash hadde «Ukjente Bjørnar» blitt til «Utskjelte Bjørnar».

Eller. Han har markert seg litt på fergepriser. Og på Nord-Norge-banen, der han har vaklet noe. I februar tok det seg litt opp da det ble kjent at han nektet å stille til intervju med TV 2-reporter Lars Joakim Skarvøy på grunn av manglende tillit. Da ble det oppvaskmøte mellom Ap og TV 2, og Bjørnar var bittelitt i vinden. Så gikk det en uke eller så, og han var glemt igjen.

Blåmandag



Og borte fra den kollektive hukommelsen var han helt frem til denne uken. For i helgen gikk Bjørnar Skjæran på fest. På en suite i Bodø. Sammen med sju andre partitopper fra Nordland. En overtredelse av det generelle «forbud mot arrangementer». NRK Nordland slapp bomben på mandag.

Den eksploderte. Kritikken var nesten unison. Knallhard. Og overalt.

På et newsflash hadde «Ukjente Bjørnar» blitt til «Utskjelte Bjørnar».

Facebook og Twitter kokte. Nesten alle var forbanna. Blant avis- og TV-kommentatorene vanket det kjeft og irettesettelser.

«Ubegripelig hodeløst », skrev Martine Aurdal i Dagbladet.

«Tar seg dårlig ut for en politiker som ønsker folkets tillit », fastslo Aslak M. Eriksrud i TV 2.

Vondt. Og kanskje opplevdes det aller verst å få pryl fra hjemfylket.

«Dette er et svik mot fedre som ikke får være med på fødsel. Mot barn som ble utestengt fra skole og idrett. Sykepleiere, leger og andre helsearbeidere. Det er et svik mot eldre som ikke har fått klemme sin familie på månedsvis. Dette er et svik mot folk som har mistet livet til Covid-19, og som ikke fikk ta sitt siste farvel med sine nærmeste », smelte sjefredaktør Espen Bless Stenberg i Bodø NU.

Ouch.

Denne uka har folk snakket om Bjørnar i lunsjen. Det er et farvel til «Ukjente Bjørnar». Nå er han kjendis. Noen i Oslo har unnskyldt ham litt, kanskje. Ymtet at det jo ikke er så mange som tenker på corona i distriktene. Men de fleste har vært hoderystende og nesten lattermildt oppgitte.

Onsdag ble det klart at Bjørnar slipper påtale. Det generelle forbudet mot arrangementet trumfes av en lokal forskrift som tillater sammenkomster på ti personer. Henleggelsen har liten moralsk betydning.

Siste Ap trenger



Det har ikke vært noen Bjørnar-effekt i Ap etter at han tok plass som ny nestleder for snart to år siden. Ingen hadde vel egentlig forventet det. I grunnen kunne han greit ha fortsatt med å være Ap-ledelsens distriktsalibi og ellers ukjent.

Bedre det enn at han bare er synlig som foranledninger til oppvaskmøter og beklagelser.

For Ap sliter fortsatt, og det siste Jonas Gahr Støre trenger er enda en nestleder som bare skaper trøbbel.



(Endringslogg: I en første versjon av denne kommentaren, het det at hotellfesten var et «soleklart brudd på smittevernsregelen». Det mener lokalt politi at det ikke er, og dette er siden presisert i teksten).