Hagen-barna avviser påstand: – Var aldri tema

Milliardæren Tom Hagen (70) er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen.

Hun forsvant fra sitt hjem på Lørenskog for rundt to år siden. 70-åringen nekter for å ha noe med forsvinning å gjøre.

En av politiets teorier skal være at Anne-Elisabeth ville skilles, og at hun dermed ønsket å utfordre en ektepakt som ville gitt ektemannen nesten alle verdier.

I avhør skal vitner ha fortalt om parets ekteskapsproblemer, ifølge VG.

– Aldri tema



Hagen-barnas bistandsadvokat, Ståle Kihle, sier til TV 2 at skilsmisse ikke har vært tema.

– Mine klienter er overbevist om at dersom dette hadde vært et reelt tema for ekteparet, hadde dette blitt gjort kjent for dem. I familien Hagen er det stor grad av åpenhet, også om vanskelige temaer. Skilsmisse var heller aldri tema i svært fortrolige mor-datter samtaler, sier Kihle.

De legger imidlertid ikke skjul på at familien har vært gjennom tøffe tider, blant annet på 90-tallet.

– Det var også åpenhet om dette. Sammen kom de seg gjennom denne vanskelige perioden, sier Kihle til TV 2.

Separasjonspapirer

Ifølge NRK har politiet funnet separasjonspapirer hjemme i parets hus. Anne-Elisabeth Hagen skal også ha gjort et internettsøk om skilsmisse på datamaskinen sin.

– Jeg og Lisbeth (morens kallenavn, red.anm.) har opplevd at vi har hatt et godt ekteskap. Men vi har hatt humper i veien, som alle andre. Det er ingenting å legge skjul på, har Hagen uttalt til NRK.

Milliardæren ble 28. april pågrepet og siktet for å ha drept kona. Etter ti dager i varetekt ble Hagen 8. mai løslatt av Eidsivating lagmannsrett, som kom til at det ikke var skjellig grunn til å mistenke ham for drap.