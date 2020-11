Et sentralt politibevis mot Hagen viser seg dermed å være feil, skriver VG.

Politiet har ikke funnet igjen anrop fra Hagen til kona klokken 10.06 og 10.07 i anropsloggen på den eldre Nokia-telefonen, og deres teori har dermed vært at han slettet anropene for å skjule spor.

Nå viser det seg at den eldre mobiltelefonen sletter anrop automatisk.

– Resultatet fra de tekniske undersøkelsene viser at anropene ikke er slettet av siktede, vedgår politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt overfor VG.

Men omdreiningen endrer ikke politiets mistanke mot Hagen, ifølge Hemiø.

Forsvarer Svein Holden mener det ikke er noen tvil om at drapssiktelsen mot milliardæren står svakere i dag enn den gjorde i våres.

– Vi er glade for at det nå er brakt på det rene at dette var en feilaktig beskyldning mot Tom Hagen. Samtidig er det beklagelig at politiet har brukt uforholdsmessig lang tid på å konstatere dette, skriver Holden til VG.