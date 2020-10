For den faste seer av TV 2-programmet «Landskampen», hvor norske og svenske vinteridrettsutøvere kjemper mot hverandre, så man sist uke at Martin Johnsrud Sundby stod over noen konkurranser. Det kom frem at langrennsløperen ikke var helt i form.

Nå avslører Sundby hva som skjedde.

– Jeg kom til Landskampen med det som sannsynligvis var en infeksjon i kroppen, og som resulterte i hovne lymfeknuter i lysken og litt uvelhet. Vi visste ikke helt hva som var årsaken til det, men vi prøvde oss med en penicillinkur, håpet at det skulle gå over og satte i gang med innspilling, forteller Sundby til TV 2.

Men det viste seg at penicillinkuren ikke hjalp for langrennsstjernen. Først ble det et legebesøk i Rjukan, hvor innspillingen av TV-programmet foregikk.

Sundby ble oppfordret å til å dra på sykehus av legene. Dermed gikk turen videre til Rjukan sykehus, hvor han var innlagt i 40 timer.

– Det lokale legekontoret anbefalte å legge meg inn på sykehus. Men jeg ville vente litt og se, og tenkte kanskje det tok litt tid før penicillinen fungerte. Utover kvelden og dag to fikk jeg derimot feber, hele beinet hovnet opp og jeg var rød fra lysken og ned til kneet. Det så veldig ille ut, og da ble jeg stressa og måtte finne en løsning på det, sier Sundby til TV 2.

35-åringen sier han ikke er sikker på hvordan infeksjonen oppstod. På sykehuset fikk han penicillin intravenøst, og etter det var hardhausen tilbake i slag, og kunne fortsette innspillingen av «Landskampen».