Meteorolog Camilla Albertsen kan nemlig melde om gode nyheter til de som oppholder seg på Sør- og Østlandet for tiden.

– Østafjells blir det svært varmt med opp mot 25 grader, og enkelte steder vil også temperaturene stige over 25 på fredag og lørdag, sier hun til TV 2.

Det varme været skyldes et høytrykk som ligger over Baltikum. Høytrykket vil trekke seg vestover, og gi temperaturer som nærmer seg 30-tallet på gradestokken.

50 millimeter nedbør

Det er også meldt høye temperaturer i resten av landet til helgen, men det er ikke alle steder sola vil dominere like mye.

– Vest for oss har vi et lavtrykk ved Island, som vil sende en kaldfront mot Vestlandet og Nord-Norge utover helga. Den kommer til Vestlandet sent fredag kveld og blir over natta, med skyet vær og store mengder regn, forteller Albertsen.

Meteorologen opplyser om at det vil komme bortimot 50 millimeter nedbør på Vestlandet. Deretter vil kaldfronten trekke seg nordover, noe som vil gi regn i våre nordligste fylker i løpet av helgen.



Kaldeste juli på 50 år

På Østlandet ble juli den kaldeste på 50 år, og det ble satt kulderekorder i to fylker i sør. I Nord-Norge ble det både varmere og tørrere enn normalt.

Månedstemperaturen for hele landet lå 0,6 grader under normalen, ifølge meteorologene.

På Østlandet lå temperaturene 1,6 grader under normalen, og måneden ble den kjøligste siden 1970. Varmest var det i Nord-Norge med 1–2 grader over normalen.