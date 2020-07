Sommeren 2020 vil neppe bli husket for det gode været her til lands. På grunn av coronapandemien har nordmenn blitt oppfordret til å feriere innenlands, og dermed har mange måtte tåle en del regn i ferien.

Psykologiprofessor Torill Christine Lindstrøm er tydelig frustrert over nordmenns sutring på sosiale medier over det dårlige været.

– Vi er en utrolig sutrenasjon. Det er latterlig at folk sutrer over været. Tenk, vi er tvunget til å ha sommerferie i verdens vakreste land, sier Lindstrøm, som mener man virkelig har det godt dersom man ikke har større problemer enn at det regner litt i ferien, sier hun til TV 2.

– Gjør det beste ut av hver dag

Hun påpeker at man må forvente litt skiftende vær hvis man ferierer i Norge.

– Gjør det beste ut av hver dag, uansett vær. Er det en regnværsdag, kos dere inne med en god bok eller rett og slett gå en liten regnværstur, sier professoren, som jobber ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen.

I flere norske byer er det ikke målt lavere snittemperaturer for juli siden 1990-tallet.

Statsmeteorolog Gunnar Livik uttalte til NTB forrige uke at om temperaturene fortsetter å holde seg lave de resterende dagene, kan det bli den kaldeste snittemperaturen på en julimåned siden 1990-tallet i flere storbyer.

– I Oslo må vi tilbake til 1993, Bergen 1996, og Trondheim helt tilbake til 1962 for å finne lignende lave snittemperaturer, forteller Livik, som også påpeker at det ennå mangler flere dager før måneden er over, sa Livik.

Finværet på vei

De som befinner seg på Østlandet kan i hvert fall glede seg over positive nyheter fra meteorologen. I nord holder finværet seg også litt til.

De siste dagene har det vært et kraftig nedbørsområde over Sør-Norge, men torsdag og inn mot helgen blir det bedre, sier statsmeteorolog Kristen Gislefoss til NTB.

– Det ser ut som om det kan bli en del sol østafjells og litt varmere, men det kan dog gå enkelte byger lengst nord på Østlandet torsdag, sier han.